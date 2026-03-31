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一連兩星期！美心MX長者優惠回歸 樂悠咭全日8折優惠 全線分店適用

飲食
更新時間：16:04 2026-03-31 HKT
發佈時間：16:04 2026-03-31 HKT

美心MX長者優惠｜踏入四月，美心MX特別為老友記帶來一份貼心驚喜，推出連續兩星期的長者專享折扣，讓持有樂悠咭的老友記們能以全日8折的價錢，品嚐一頓充滿港式風味的溫暖餐點。這次限時優惠不僅是對銀髮族支持者的回饋，也提供了一個讓家人朋友共聚一堂、享受美食的絕佳機會。

美心MX長者優惠 樂悠咭一連兩星期全日8折

美心MX長者優惠 樂悠咭一連兩星期全日8折
美心MX長者優惠 樂悠咭一連兩星期全日8折

美心MX長者8折優惠 全線分店適用

為了回饋長者顧客的長期支持，由4月1日起至4月14日，長者們憑樂悠咭於美心MX及美心Food²分店惠顧，即可享受全日8折的獨家優惠。這項優惠覆蓋全日時段，無論是想品嚐一頓豐富的午餐，還是尋覓溫馨的晚餐，長者們都能靈活安排時間，與親朋好友共享美食。

美心MX及美心Food²的餐牌設計周全，旨在滿足不同顧客的需求。其中「焗豬扒飯」，金黃香脆的豬扒搭配酸甜茄汁與蛋香炒飯，口感層次豐富，一直是店內的人氣王；燒味系列同樣馳名，「蜜汁叉燒」色澤紅潤亮澤，肉質軟腍且富肉汁，外層的蜜汁香甜而不膩，適合追求健康飲食的長者。

美心MX長者優惠

  • 適用分店： 全線美心MX及美心Food²分店。
  • 優惠期限： 2026年4月1日至4月14日。
  • 優惠詳情： 長者顧客於優惠期內，可享全日餐飲8折優惠。
  • 條款及細則：
    • 顧客或需出示長者咭、樂悠咭或香港身份證等年齡證明文件。
    • 此優惠或不適用於購買節日產品、外賣派對美食、餐券及手機點餐。
    • 優惠不能與其他折扣、推廣或優惠券同時使用。
    • 詳情以店內宣傳品為準，美心MX及美心Food²保留所有最終決定權。

 

資料來源：美心MX (Maxim's MX)

 

同場加映：稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應

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