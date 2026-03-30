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大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣

飲食
更新時間：15:24 2026-03-30 HKT
發佈時間：15:24 2026-03-30 HKT

大快活長者優惠再加碼！為回饋社會及關懷長者，大快活在即將來臨的復活節長假期間，再度推出廣受好評的長者專享優惠。在指定推廣期內，持有「快活關愛長者咭」的顧客到店消費，即可享受現金折扣，讓長者們能以更實惠的價錢，品嚐到大快活的各款經典美食！

大快活長者優惠加碼 一連十日餐餐減$6

大快活在即將來臨的復活節長假期間，再度推出廣受好評的長者專享優惠。 (網上圖片)
大快活在即將來臨的復活節長假期間，再度推出廣受好評的長者專享優惠。 (網上圖片)

本次「窩心優惠加碼」活動特別為長者而設，長者顧客只需在點餐時出示其「快活關愛長者咭」，無論是選擇醒神早餐、豐富午餐還是溫馨晚餐，只要是單次消費，該筆交易即可享有港幣$6的現金折扣。此優惠適用於大快活琳瑯滿目的餐牌，讓長者們有更多選擇，輕鬆享受美食。

要享受此項優惠，長者需持有大快活的「快活關愛長者咭」。此咭專為65歲或以上的長者而設，申請手續簡易。合資格的長者只需攜同身份證明文件到任何一間大快活分店，即可辦理申請，享受源源不絕的專屬福利。這張咭不僅是折扣憑證，更是大快活關懷社區、尊重長者的象徵。

大快活限時長者優惠

  • 優惠內容：憑「快活關愛長者咭」惠顧，即減港幣$6。

  • 推廣日期：4月3日至4月12日

  • 計算方式：優惠以單一發票計算。

  • 條款細則

    • 優惠不能與其他推廣活動同時使用。

    • 所有餐點圖片僅供參考。

    • 如有任何爭議，大快活保留最終決定權。

 

同場加映：連鎖酒樓陶源酒家/富臨酒家齊做優惠！片皮鴨一鴨兩食、燒雞+芝士海蝦烏冬同步$133

 

 

 

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