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晚市慳錢攻略！一粥麵外賣自取88折 人氣粥麵/小菜/兩餸飯更抵食

飲食
更新時間：15:16 2026-03-31 HKT
發佈時間：15:16 2026-03-31 HKT

在香港這個繁忙的都市，快捷方便的餐飲選擇向來深受市民歡迎。「一粥麵」深明大家的需要，特別推出限時晚市優惠，全線外賣自取享88折，無論是暖胃的粥品還是鑊氣十足的炒麵、雙餸飯，都能以優惠價享受，絕對是上班族與家庭的晚餐福音！

一粥麵限時優惠　一連六日外賣自取88折

「一粥麵」推出限時晚市優惠，全線外賣自取88折。
「一粥麵」推出限時晚市優惠，全線外賣自取88折。

想在下班後以優惠價錢，品嚐一頓豐富的晚餐？「一粥麵」的晚市優惠正能滿足您的願望。這次推廣活動範圍廣泛，食客可選擇各款精心炮製的家常小菜，例如梅菜扣肉或土魷蒸肉餅，配上一碗熱騰騰的白飯，簡單而滿足。亦可選擇粥品、麵食，除了經典的雲吞麵、牛腩麵，其炒粉麵系列同樣出色，鑊氣十足，香氣四溢。小菜選擇同樣不馬虎，從經典家常菜到特色小食，均能展現出餐廳對品質的堅持。這次的88折優惠，正是品嚐這些美食的大好機會。

一粥麵晚市88折優惠詳情

  • 優惠內容： 晚市時段外賣自取，任何產品即享88折優惠，包括已折扣產品。

  • 優惠期限： 即日起至4月5日

  • 適用時段： 下午5時後

  • 點餐方式： 適用於收銀處、自助點餐機及手機點餐

  • 使用方式： 只限外賣自取，堂食需付正價

  • 不適用分店： 香港站、機場及屯門醫院分店

  • 條款細則： 圖片僅供參考，詳情請向店員查詢。

 

同場加映：$12歎炸雞髀／豉油皇雞髀！大家樂一連兩日快閃優惠 外賣限定2點半開售

 

 

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