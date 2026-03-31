晚市慳錢攻略！一粥麵外賣自取88折 人氣粥麵/小菜/兩餸飯更抵食
更新時間：15:16 2026-03-31 HKT
發佈時間：15:16 2026-03-31 HKT
發佈時間：15:16 2026-03-31 HKT
在香港這個繁忙的都市，快捷方便的餐飲選擇向來深受市民歡迎。「一粥麵」深明大家的需要，特別推出限時晚市優惠，全線外賣自取享88折，無論是暖胃的粥品還是鑊氣十足的炒麵、雙餸飯，都能以優惠價享受，絕對是上班族與家庭的晚餐福音！
一粥麵限時優惠 一連六日外賣自取88折
想在下班後以優惠價錢，品嚐一頓豐富的晚餐？「一粥麵」的晚市優惠正能滿足您的願望。這次推廣活動範圍廣泛，食客可選擇各款精心炮製的家常小菜，例如梅菜扣肉或土魷蒸肉餅，配上一碗熱騰騰的白飯，簡單而滿足。亦可選擇粥品、麵食，除了經典的雲吞麵、牛腩麵，其炒粉麵系列同樣出色，鑊氣十足，香氣四溢。小菜選擇同樣不馬虎，從經典家常菜到特色小食，均能展現出餐廳對品質的堅持。這次的88折優惠，正是品嚐這些美食的大好機會。
一粥麵晚市88折優惠詳情
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優惠內容： 晚市時段外賣自取，任何產品即享88折優惠，包括已折扣產品。
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優惠期限： 即日起至4月5日
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適用時段： 下午5時後
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點餐方式： 適用於收銀處、自助點餐機及手機點餐
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使用方式： 只限外賣自取，堂食需付正價
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不適用分店： 香港站、機場及屯門醫院分店
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條款細則： 圖片僅供參考，詳情請向店員查詢。
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2026-03-30 15:24 HKT