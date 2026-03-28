蒜蓉番茄白酒煮青口材料/做法一文睇 新手做出大廚風味 零失敗｜識煮食譜

蒜蓉番茄白酒煮青口的材料及做法非常簡單，選用急凍青口，加入蒜蓉、番茄、洋葱及羅勒，再用白酒、黑胡椒及羅勒提味，便可做到大廚炮製的風味，很適合新手製作，是零失敗食譜。

蒜蓉番茄白酒煮青口材料/做法

蒜蓉番茄白酒煮青口食譜

材料：急凍青口600克、番茄1個、洋葱半個、蒜蓉2湯匙、白酒50毫升、橄欖油2湯匙、黑胡椒碎少許、新鮮羅勒3至4片

做法：

洗淨急凍青口，瀝乾。洗淨番茄，去蒂及切粒。洋葱切粒。羅勒葉切小塊。 鑊內以中火燒熱橄欖油，下蒜蓉和洋葱，炒洋葱至軟身。 加入番茄和青口略炒，下白酒，蓋上鑊蓋煮3至5分鐘至青口開口。 下黑胡椒碎調味，灑上羅勒葉。

小貼士：除了青口，還可用其他海鮮，如蜆、魚柳。

文：EH 圖：星島日報