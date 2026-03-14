味菜豆豉炒鮮魷材料/做法一文睇 易煮惹味小炒 大排檔風味｜識煮食譜
更新時間：11:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-14 HKT
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味菜豆豉炒鮮魷是家常菜小炒，將新鮮魷魚灼熟，加入甜椒、洋葱、味菜及豆豉爆炒，配搭簡單的調味料，鑊氣十足，令這道鮮味小炒別具大排檔風味。
味菜豆豉炒鮮魷 材料及/做法
味菜豆豉炒鮮魷 材料及/做法
- 材料：鮮魷魚 300克、青甜椒 1個、紅甜椒 1個、洋葱 半個、鹹酸菜 100克、蒜蓉 半茶匙、薑 6片、豆豉 2茶匙、清水 適量、紹興酒 1茶匙、油 適量
- 調味料：鹽 1/3茶匙、蠔油 2茶匙、老抽 1茶匙、砂糖 1茶匙
- 生粉水：生粉 1茶匙、清水 1湯匙
做法：
- 青、紅甜椒去籽及切件，洋葱切件。洗淨鹹酸菜及切件，用白鑊炒乾。
- 魷魚洗淨，表面切鑽石花紋，再切成小塊。將魷魚灼熟，取出及瀝乾。
- 起油鑊爆香蒜蓉、薑片、豆豉，加入甜椒、洋葱及清水，以中火略炒。
- 加魷魚及鹹菜略炒，加調味料以大火炒勻，加紹興酒及生粉水埋芡。
小貼士：如鹹酸菜太鹹，可浸鹽水30分鐘以釋出鹹味。
文：EH 圖：星島日報
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