一粥麵快閃優惠！$38歎海南雞飯、紅燒豬手 一連三日下午4時起供應
更新時間：17:07 2026-03-26 HKT
發佈時間：17:07 2026-03-26 HKT
發佈時間：17:07 2026-03-26 HKT
一粥麵宣布推出限時外賣快閃優惠，以極具吸引力的價格回饋顧客，僅需$38即可品嚐海南雞配油飯以及紅燒原隻豬手，絕對是上班族與家庭不容錯過的晚餐加餸之選！
一粥麵$38快閃外賣優惠！海南雞飯/紅燒豬手一連三日大特價
海南雞飯/紅燒豬手限時$38
一粥麵這次快閃優惠由即日起至3月28日供應，包括「去骨嫩滑海南雞配油飯」及「紅燒原隻豬手」。其中，海南雞以皮爽肉滑見稱，大部分雞件已細心去骨，方便食用，讓食客能大快朵頤。雞肉口感嫩滑，肉質保留了豐富的雞汁，配上以雞湯和香料精製而成的黃油飯，份量十足，絕對能滿足您的味蕾。
除了海南雞，另一款優惠菜式「紅燒原隻豬手」同樣出色。這道原價$58的菜式，現在也以$38的震撼價發售。豬手經過長時間炆煮，炆得軟腍入味，膠質滿滿的豬皮入口即化，肉質則軟嫩不柴。濃郁的紅燒醬汁滲透到豬手的每一寸，味道鹹香帶甜，用來下飯一流。對於喜歡濃重口味和豐富口感的食客來說，這道菜式絕對是必試之選。
一粥麵外賣快閃優惠
- 推廣分店：一粥麵全線分店
- 優惠日期：3月26日至3月28日
- 優惠時間：4pm-6pm
- 優惠內容：
- 去骨嫩滑海南雞配油飯 (原價$63起) — 優惠價$38
- 紅燒原隻豬手 (原價$58) — 優惠價$38
- 條款及細則：
- 優惠只限外賣自取。
- 優惠不包含飲品。
- 此優惠不可與其他推廣優惠同時使用。
- 每款產品每人限購2份。
- 雞翼及雞鎚位置可能帶骨，敬請留意。
資料來源：一粥麵
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