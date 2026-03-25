連鎖超市買餸驚見「深圳價」！？$140有6盒黑毛豬肉再送冰鮮雞 網民：唔買對唔住自己

連鎖超市不時會推出優惠吸引顧客，例如滿額送贈品或超抵折扣等。近日有網民在社交平台分享，表示於連鎖超市Market Place中，以驚喜價$140買到6盒黑毛豬，更附送冰鮮雞一隻，認為價錢非常實惠。帖文更隨即在網上引起熱議，不少網民也反映自己也遇過類似優惠，並形容「真係幾抵」。

連鎖超市Market Place激抵優惠？$140有6盒黑毛豬肉 再送冰鮮雞

日前有網民於facebook群組「超市優惠關注組」中發文，分享了自己在九龍灣Market Place的購物經歷。他於帖文中興奮表示行街經過九龍灣的Market PIace，原本只打算逛逛，「點知見到新鮮黑毛豬肉$140有6盒再送一隻冰鮮雞，忍唔到手就買咗了！」。

據事主描述，他是在九龍灣戲院對面的Market PIace分店，並於中午約12時30分左右遇到這個優惠。而從他上傳的圖片可見，6盒豬肉以保鮮紙包好，並貼上「新鮮豬肉優惠」的價錢標籤，而旁邊就放著一隻冰鮮雞，只需$140。

據了解，這並非一項長期促銷活動，相關商品的一般售價為$100／3份或以正價發售，價格在下午時段可能會根據銷售量作出調整。網上流傳的價格應為清貨價，並且並非所有分店會提供同等優惠價格。

網民：唔買對唔住自己

帖文一出，引來大批網民留言，紛紛表示難以置信，並分享自己在不同分店的「戰績」。不少人網民都表示「又真係幾抵」，亦有網民分享自己在其他分店及同集團的惠康超市也遇到的類似優惠，「尋日喺大圍分店，120蚊4包豬肉，都係送一隻雞」、「我早上在Market Place，在將軍澳中心，買$150有6盒，再送多一盒，共7盆」。

而有熟悉該分店運作的網民則解釋，「九龍灣個牌長期寫$120/5包，再問就話$130/6包，星期日開始送雞」。另外更有留言提到這優惠可能是分店臨近關門才有，指「收檔先會，買過一次」，而贈品雞則是「送完即止」。同時也有網民感嘆，「可惜我屋企附近冇」，錯失良機。

資料來源：超市優惠關注組