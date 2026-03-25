酒店中菜廳2大快閃優惠！片皮鴨點心放題買一送一 $172海陸大餐歎松葉蟹/鮑魚/燒雞
更新時間：12:45 2026-03-25 HKT
發佈時間：12:45 2026-03-25 HKT
發佈時間：12:45 2026-03-25 HKT
坐擁210度維港無敵海景的九龍海逸君綽酒店中菜廳「海雲天」，向來是親友歡聚的星級之選。最近，「海雲天」推出限時快閃優惠，包括海陸薈萃四人餐5折，以及片皮鴨點心放題買一送一，讓食客在飽覽維港景色的同時，以驚喜價格享受精緻的粵菜佳餚。
海雲天片皮鴨點心放題買一送一！海陸大餐$172/位 歎松葉蟹/鮑魚/燒雞
對於追求極致性價比的美食愛好者，「海陸薈萃四人餐」絕對是不二之選。此套餐以震撼的5折優惠價發售，折後每位只需$172，便能品嚐到一系列精心烹調的菜式。焦點落在重達一斤半的「原隻蒸鮮松葉蟹」，蟹肉飽滿鮮甜，保留了最原始的海洋風味。
此外，套餐還包括「蠔汁鮑魚伴稻亭烏冬」，每位都能享用一隻，鮑魚口感彈牙，配上吸滿濃郁蠔汁的滑溜稻亭烏冬，滋味無窮。再配上半隻皮脆肉嫩的招牌「海雲天燒雞」，組成一場豐盛的海陸盛宴，非常適合家庭或朋友聚餐。
放題買一送一 任食片皮鴨與超過45款點心
若想一次過品嚐多款巧手菜式，則不能錯過「片皮鴨點心任食無限時放題」的買一送一優惠。以人均低至$166.5的價錢，即可在長達240分鐘的用餐時間內，無限量享用超過45款美食。鎮店之寶「京式片皮鴨」由師傅即席獻技，鴨皮香脆，入口即化。
每位成人更可獲贈「紅燒鮑翅」、「黃金千絲焗蟹蓋」及「柚子黑毛叉燒皇」各一份，誠意十足。菜單選擇包羅萬有，從「麻辣魚皮」、「去骨海南雞」等開胃涼菜與特色小菜，到「原隻鮮蝦餃」、「蟹籽燒賣皇」等傳統點心，以至「老壇酸菜魚」、各式飲品及甜品，應有盡有。
九龍海逸君綽酒店「海雲天」優惠詳情
- 餐廳：九龍海逸君綽酒店海雲天
- 地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓
- 預訂網址： >>按此<<
- 預訂日期：即日起至2026年4月30日
- 用餐日期：即日起至2026年5月31日
【快閃5折】海陸薈萃四人餐
- 優惠價：$688/4位 (原價$1,388)，平均$172/位
- 菜單包括：原隻蒸鮮松葉蟹 (1斤半重)、蠔汁鮑魚伴稻亭烏冬 (4隻)、海雲天燒雞 (半隻)
【快閃買一送一】片皮鴨點心任食無限時放題
- 優惠價：$333/2位 (原價$596)，平均$166.5/位
- 特色： 無限時任食超過45款美食，每位成人附送紅燒鮑翅、黃金千絲焗蟹蓋、柚子黑毛叉燒皇
條款及細則：現場另收每位茶芥及按原價計算之加一服務費，詳情請參考預訂網頁。
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