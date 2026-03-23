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片皮鴨點心放題5折！$99歎40+點心/小菜/冷盤兼送鮑魚佛跳牆灌湯餃 120分鐘任點任食

飲食
更新時間：16:58 2026-03-23 HKT
發佈時間：16:58 2026-03-23 HKT

香港人對美食的熱愛無庸置疑，特別是對於粵式點心和傳統烤鴨。利東酒家及利榮軒，作為深受食客歡迎的知名中式食府，以其穩定的出品和傳統手藝贏得良好口碑。最近，餐廳為回應廣大食客的熱情，推出一個令人難以抗拒的午市優惠，只需$99即可在120分鐘內無限任食片皮鴨及超過40款手工點心、精緻小菜，絕對是美食愛好者不容錯過的喜訊！

【120分鐘懷舊點心片皮鴨放題】
>>按此預訂<<

利東酒家/利榮軒片皮鴨點心放題 無限追加即叫即蒸手工點心

利東酒家/利榮軒片皮鴨點心放題優惠
利東酒家/利榮軒片皮鴨點心放題優惠
利東酒家/利榮軒片皮鴨點心放題優惠
利東酒家/利榮軒片皮鴨點心放題優惠

這次放題的最大賣點，無疑是金黃酥脆的「金陵片皮鴨」可以無限量供應。師傅以純熟的技巧將烤鴨片皮，鴨皮的香脆與鴨肉的豐腴完美結合，搭配薄餅、青瓜及甜麵醬一同享用，每一口都是極致的滿足。除了片皮鴨，放題更涵蓋一系列即叫即蒸的手工點心，確保食物新鮮熱辣。例如，晶瑩剔透的「筍尖鮮蝦餃」，外皮Q彈，內餡是爽甜的鮮蝦；「蟹籽燒賣皇」則肉質飽滿，充滿肉汁，每一款都是點心師傅的心血結晶，展現了傳統粵菜的精髓。

超過40款美饌選擇 由冷盤到小菜應有盡有

除了馳名的片皮鴨和點心，這次的放題菜單還包括多款即炒主食、鑊氣小菜、開胃冷盤及香口炸物，選擇極之豐富。想吃得飽足，可以選擇「瑤柱蛋白炒飯」或鑊氣十足的「瑞士汁乾牛河」。若想品嚐大廚手藝，則不能錯過「生炒骨」的酸甜滋味，或是香濃惹味的「椒鹽生蝦」。此外，還有「手拍青瓜」、「泡椒鳳爪」等清爽冷盤，以及「炸雲吞」、「炸鯪魚球」等經典炸物，無論您的口味偏好如何，都能在這場美食盛宴中找到心頭好。

 

【120分鐘懷舊點心片皮鴨放題】
>>按此預訂<<

  • 優惠價格：

    • 成人：HK$99/位 (原價 HK$198)

    • 小童：HK$60/位 (原價 HK$108)

    • 方案需兩位起預訂，另收正價加一服務費及每位茶芥HK$15。

  • 特別贈送： 每位食客可獲贈「原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃」一盅。

  • 供應時間： 上午11:30 至 下午15:00 (最後下單時間為14:50)

  • 預訂須知： 優惠需提早至少2天預訂。

  • 條款細則：

    • 優惠僅限堂食。

    • 訂單不可取消、退款或更改。

    • 不可與其他推廣或優惠同時使用。

    • 所有菜式以餐廳當天供應為準，圖片僅供參考。

    • 如有任何爭議，利東集團保留最終決定權。

  • 分店資料：

    1. 利東酒家

      • 地址：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖

      • 電話：2205 0089 / 5577 7591

    2. 利榮軒

      • 地址：屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地舖及1樓

      • 電話：2463 0380

 

 
同場加映：銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦

 

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