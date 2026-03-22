銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
更新時間：14:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-22 HKT
位於銅鑼灣世貿中心的人氣自助餐餐廳Mr. Steak Buffet a la minute，推出限時獨家快閃優惠，以驚喜的「買一送一」價格，讓大家享受一場豐盛的味覺盛宴。當中，自助午餐優惠後人均消費低至$205，就能品嚐環球海鮮及多款熱食，絕對是美食愛好者不容錯過的體驗。
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一 任食法國生蠔、活龍蝦$205起！
Mr. Steak 4月限定法國美食節
為迎接四月，Mr. Steak Buffet a la minute 特別呈獻「法國美食節」主題，為饗客帶來一系列法式經典菜餚。除了任食新鮮法國生蠔、鮮甜的雪花蟹腳和活龍蝦外，更有多款充滿法國風情的精緻美食，如紅酒鴨肝、布根地紅酒燴牛面頰，以及馬賽風味龍蝦海鮮燴，每一道菜都展現了法國菜的精髓。
甜品方面，則有香滑的法式焦糖燉蛋和即場製作的牛角包窩夫，為這趟美食之旅畫上完美句號。
自助餐任食和牛/生蠔/龍蝦
Mr. Steak Buffet a la minute 的自助餐桌上，從不缺少琳瑯滿目的環球美食。午市提供多款時令海鮮，包括雪花蟹腳和翡翠螺，配搭新鮮刺身及即叫即製的美國燒牛肉，讓人大快朵頤。
而自助晚餐的菜式更為豐盛，除了午市的豐富菜式，更加入了任食即開生蠔、龍蝦，以及煎鴨肝等頂級食材。其中，「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐更可讓食客品嚐到佐賀和牛，無論是鐵板燒、火炙壽司，還是燒牛肉，和牛獨特的油花與肉香，都能帶來極致的享受。
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠
- 預訂日期： 2026年3月23日 中午12:00 至 3月27日 晚上23:59
- 用餐日期： 2026年4月1日 至 4月30日
- 地址： 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓
- 優惠連結：>>按此<<
【買一送一】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐 (12:00 - 14:30)
- 星期一至五：$410/兩位，人均$205
- 星期六、日及公眾假期：$510/兩位，人均$255
【買一送一】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐 (17:00 - 19:00)
- 星期一至五：$560/兩位，人均$280
- 星期六、日及公眾假期：$610/兩位，人均$305
【買一送一】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00)
- 星期一至四：$670/兩位，人均$335
- 星期五至日、公眾假期及前夕：$710/兩位，人均$355
- 條款及細則：
- 所有優惠均需在 KKday 平台預訂。
- 另設「成人買一送一，加1位長者半價」等其他優惠方案，詳情請參閱網站。
- 原價另收加一服務費，並需於餐廳現場支付。
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