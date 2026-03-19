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中環高級扒房海鮮早午餐買一送一！人均$317半自助餐 任食生蠔、龍蝦、烤肉專區

飲食
更新時間：11:40 2026-03-19 HKT
發佈時間：11:40 2026-03-19 HKT

位於中環心臟地帶的Porterhouse，以其典雅裝潢與高品質的餐飲體驗，在美食界享負盛名。這家屢獲殊榮的餐廳，不僅是牛排愛好者的天堂，其豐富新鮮的海鮮選擇同樣令人趨之若鶩。適逢復活節，餐廳推出震撼市場的自助早午餐買一送一優惠，人均僅需$317，便能盡享一場天際海鮮盛宴，絕對是城中熱話。

中環Porterhouse海鮮早午餐限時買一送一！無限暢享環球海鮮＋即開生蠔

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中環Porterhouse海鮮早午餐限時買一送一！無限暢享環球海鮮＋即開生蠔

Porterhouse的週末海鮮早午餐向來是口碑之選，而這次復活節自助餐更是誠意滿載。海鮮吧上源源不絕供應著來自世界各地的時令海產，當中最新鮮肥美的即開生蠔是絕對的主角，入口帶有淡淡的海水鹹香，鮮甜滑嫩。此外，肉質飽滿的波士頓龍蝦、鮮味十足的長腳蟹、爽口彈牙的大蝦以及口感獨特的翡翠螺等，琳瑯滿目，保證讓海鮮愛好者大快朵頤。

食肉獸必試！自助任點烤肉＋即煮意大利麵

除了令人驚豔的海鮮陣容，場內亦設有多個美食專區，滿足不同食客的需求。烤肉專區（Carving Station）提供精心烤製的優質烤牛肉，由廚師現場為您切片，肉香四溢，外層焦脆，內裡軟嫩多汁。旁邊的即煮意大利麵區，客人可以自選配料和醬汁，炮製個人專屬口味的意粉。另外，香氣濃郁的熱溶芝士、精選的沙律吧及歐陸凍肉拼盤等，同樣是不容錯過的美食，讓整場盛宴更添姿彩。

中環高空美景，優雅用餐體驗

坐落於加州大廈24樓，Porterhouse擁有絕佳的地理位置，食客在品嚐佳餚的同時，可以透過偌大的窗戶俯瞰中環的繁華景致。餐廳內部裝潢時尚雅緻，配合其令人印象深刻的酒窖，營造出高端舒適的用餐氛圍。無論是家庭聚會還是朋友暢聚，這裡都是享受復活節假期的理想場所。

中環Porterhouse海鮮早午餐優惠詳情

  • 【買一送一】(按此連結搶購)
    • 優惠價： $634 /2 位 (平均$317/位)
    • 原價： $1,162 /2 位 (已含服務費)
  • 【買二送二】(按此連結搶購)
    • 優惠價： $1,268 /4 位 (平均 $317/位)
    • 原價： $2,324 /4 位 (已含服務費)
  • 預訂詳情：
    • 優惠預訂期： 2026年3月19日 15:00 至 2026年3月22日 23:59
    • 用餐日期： 2026年3月20-21日、27-28日；4月3-6日
    • 用餐時段： 12:00 – 15:00
    • 預訂網址： 餐廳資訊：
    • 地址： 中環蘭桂坊德己立街30-32號加州大廈24樓
    • 營業時間： 星期一至日 午餐 11:30 - 15:45

延伸閱讀：沙田萬怡酒店自助餐低至$166.5！任食法國生蠔/南澳穀飼牛 歎龍蝦/鱈蟹腳/麵包蟹

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