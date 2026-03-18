沙田萬怡酒店自助餐低至$166.5！任食法國生蠔/南澳穀飼牛 歎龍蝦/鱈蟹腳/麵包蟹

位於沙田石門的香港沙田萬怡酒店，其 MoMo Café 以舒適的環境和多元化的環球美食，一直以來都是家庭客和區內居民的聚餐熱點。餐廳最近推出四月限定的「南澳36°穀飼牛盛宴」主題自助餐優惠，帶來震撼的「買一送一」及「第二位$3」等超值方案，讓顧客以低至$166.5的價錢，盡情品嚐即開法國生蠔及多款以澳洲優質牛肉製作的佳餚，絕對是食肉獸和海鮮愛好者的福音！

沙田萬怡酒店自助餐優惠 多款精緻牛肉料理輪番上陣

這次自助餐的焦點，無疑是來自南澳洲的36° SOUTH品牌穀飼牛肉。此品牌牛肉以其油花分佈均勻、肉質軟嫩且富濃郁肉味而聞名。廚師團隊匠心獨運，炮製出一系列令人垂涎的牛肉菜式。當中不可錯過的有「烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉」，經過高溫燒烤後，外層焦香，內裡肉汁豐腴，每一口都是極致享受。另外，「椰香咖喱燴澳洲36° SOUTH牛面肉」亦是一大亮點，牛面肉的膠質與香濃惹味的咖喱完美結合，口感豐富，令人回味無窮。喜歡火鍋的朋友，更可一試「36° SOUTH MB2牛板腱涮涮鍋」，感受優質牛肉的鮮甜原味。

環球海鮮與地道美食 無限量任食即開法國生蠔

除了琳瑯滿目的牛肉盛宴，MoMo Café 的海鮮冷盤同樣出色。自助午餐時段，食客可以無限量享用新鮮即開的法國生蠔，蠔肉飽滿爽脆，海水味濃，是自助餐回本位的必然之選。同場還有鱈蟹腳（週末限定）、小白蝦、紐西蘭青口等冰鎮海鮮，款款新鮮。晚餐時段更會為每位食客送上「蒸新鮮龍蝦配檸檬牛油汁」一隻，龍蝦肉質彈牙，鮮味十足。此外，餐廳亦保留了深受歡迎的「沙田雞粥」、多款日式刺身壽司，以及一系列精緻的熱食和誘人甜品，如自製豆腐花和Mövenpick雪糕，確保每位食客都能大快朵頤。

用餐日期： 2024年4月1日至4月30日（復活節假期適用）

精選優惠

【復活感謝祭】平日自助午餐： 星期一至五，成人 HK$333/2位，平均 HK$166.5/位 。

【快閃買一送一】平日自助午餐： 星期一至五，成人 HK$478/2位，平均 HK$239/位 。

【快閃第二位$3】週末自助午餐： 星期六、日及公眾假期，成人 HK$573/2位，平均 HK$286.5/位 。

【快閃買一送一】自助晚餐： 星期一至五：成人 HK$886/2位，平均 HK$443/位 。 星期六、日及公眾假期：成人 HK$958/2位，平均 HK$479/位 。



餐廳資訊

地址： 新界沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓

備註： 以上所有價錢已包括加一服務費。 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱KKday網站。 使用PayMe或WeWa信用卡付款，可享額外折扣優惠。



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