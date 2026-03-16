霞飛飛點心午餐放題$109起！任食片皮鴨/爆汁小籠包/招牌擔擔麵/鮮蝦燒賣皇 加$18升級歎水晶肴肉/醉豬手 周末/假日適用

位於中環的「霞飛飛」傳承自上海霞飛路（現為淮海中路）上世紀小房的風華韻味，以「京、川、滬」三大經典菜系打造美食，更重現宮廷經典菜。最近「霞飛飛」推出$109起的120分鐘點心午餐放題，客人可任食片皮鴨、爆汁小籠包、招牌擔擔麵、鮮蝦燒賣皇，更可以加$18升級享受水晶肴肉、醉豬手等經典菜餚，優惠於周末及假日適用！

霞飛飛點心午餐放題$109起！任食片皮鴨／爆汁小籠包／招牌擔擔麵／鮮蝦燒賣皇

近年不少餐廳、酒樓都推出點心放題，讓一班點心控滿足地享用不同菜式美食。位於中環的京川滬菜館「霞飛飛」過去曾供應點心放題，最近再度推出任食點心午餐，客人可於120分鐘內無限任食多款精緻點心，包括川味/四色小籠包、片皮鴨，亦有招牌擔擔麵、夫妻肺片、蜜汁叉燒、鮮蝦燒賣皇、炒粉麵飯、酸辣湯等。

加$18升級歎水晶肴肉/醉豬手 周末/假日適用

以下每道菜式額外加$18可升級享用，包括鎮江水晶肴肉、醉豬手、蔥油拌海蜇、樑溪脆鱔、炸千里香豆腐、麻辣翡翠螺。此外，同桌每位另加$68可無限任飲啤酒、汽水、果汁、手打香水檸檬茶；同桌每位加$128則可任２飲氣泡酒、氣泡茶、精選紅酒或白酒。任食點心午餐優惠只限星期六、日及公眾假期上午11:30至下午4:00供應，每位成人收費$218、小童$109/位，套餐已包括茶芥，另收加一服務費。

霞飛飛任食點心午餐

供應期：逢星期六、日及公眾假期

時間：上午11時30分 至 下午4時

收費：成人$218／位、小童$109／位

地址：中環皇后大道中33號萬邦行2樓211號舖

訂座電話：2522 7611、5917 1504（WhatsApp）

文：RY

資料及圖片來源：霞飛飛