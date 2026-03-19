朗廷酒店自助餐買1送1！低至$263/位起 任食長腳蟹/烤沙朗牛排/鮑魚

朗廷酒店自助餐買1送1！尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery供應豐富海鮮、燒烤和精緻甜品自助餐，深受本地食客和旅客喜愛。最近，餐廳與旅遊平台Klook推出自助餐買一送一優惠，二人同行最平只需$526（人均$263）起，即可歎到長腳蟹、鮑魚、雪場蟹腳、烤阿根廷沙朗牛排等，即睇優惠詳情！

尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery即日起推出「珍饈百味」自助晚餐，供應多款時令海鮮、惹味燒烤、精緻美食及誘人甜品，涵蓋波士頓活龍蝦配蒜香蔥油、日式刺生、金湯海參鮑魚扣花膠、香煎鴨肝配烤牛油多士及芒果沙沙等。

由4月至6月起則會推出全新「海續珍味」自助晚餐，以可持續海鮮為靈感，供應多款以時令海鮮入饌的美食，其中尤以海鮮區最受歡迎，包括：鮑魚、雪場蟹腳、麵包蟹、青口、瀨尿蝦，以及多款主廚招牌菜式，如酥皮焗海鮮配蒔蘿醬、海鮮湯、焗酥皮帶子、烤蝸牛酥皮卷等。

甜品方面同樣出色，包括千層蛋撻、櫻花芝士蛋糕及道明寺櫻餅，為晚餐畫上圓滿句號。

由即日起，尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery推出自助晚餐優惠，經Klook平台預訂，即可享買1送1優惠，二人同行$946（人均$473起，原價$1,734/2位），適用日期為即日起至2026年4月30日。

朗廷酒店The Food Gallery自助餐買一送一優惠

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店THE FOOD GALLERY

開售日期：即日起至2026年3月25日發售

適用日期：即日起至2026年4月30日

預訂：>>按此<<

除此之外，酒店自助午餐嚴選多款時令冰鎮海鮮，如長腳蟹、青口、凍螺、凍熟蝦等，以及烤阿根廷沙朗牛排、紅酒雜菜燴牛肋肉、醬燒美國豬肋骨、白酒忌廉汁藍青口、香煎盲曹魚等中西式熱盤。

即日起經Klook預訂可享買一送一優惠，二人同行$526（人均$263起，原價$964/2位），適用日期為即日起至2026年4月30日。

朗廷酒店The Food Gallery自助餐買一送一優惠