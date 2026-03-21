懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香

近年，一股懷舊熱潮席捲香港餐飲界，尤其在旺角地區，多間充滿傳統特色的酒樓相繼進駐，成為食客追尋昔日情懷的「戰場」。這些酒樓不僅重現了經典的龍鳳大禮堂、手推點心車等集體回憶，更帶來了多款幾近失傳的手工點心。

旺角懷舊飲茶風再起 5大傳統酒樓重現手推點心車吸客

旺角匯聚美心皇宮、蓮香居、倫敦大酒樓等多間傳統酒樓，它們各具特色，以經典的龍鳳大禮堂及手推點心車重現昔日情懷，讓食客在尋訪懷舊滋味的同時，也能體驗舊香港獨有的人情味與集體回憶。

1. 美心皇宮 MOKO新店重現龍鳳大禮堂、手推車點心

新開幕的「美心皇宮」MOKO店坐擁逾萬呎的寬敞空間，入口處一對氣勢磅礡的龍鳳雕刻，重現了舊式宴會廳的輝煌記憶。店內巧妙地以舒適的梳化卡位為主，營造出私密而愜意的用餐環境。

這裡的一大亮點是品牌首創的開放式燒味明爐，食客能親眼見證師傅巧手烤製乳豬的過程，香氣四溢。當然，滿載著蟹籽滑燒賣、鮮蝦蒸粉粿、時菜鯪魚球等地道點心的傳統手推車亦是主角，在熱鬧的叫賣聲中，讓顧客隨心挑選，重溫兒時飲茶的樂趣。

美心皇宮（旺角新世紀廣場）

地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場6樓601號舖

電話：2628 9668

營業時間：星期一至日 7:30am-4pm；5:30pm-10:30pm

2. 蓮香居 百年老字號茶樓 保留懷舊手工粵菜

承接蓮香樓的百年傳統，「蓮香居」在旺角打造出一個古色古香的飲茶天地。酒樓堅持以茶盅泡茶、自助點心卡及手推車等傳統模式經營，讓老饕們沉醉於地道的老式茶樓風味。

除了多款經典點心，這裡更供應「蓮香居霸王鴨」等懷舊手工粵菜。有趣的是，店家在保留傳統之餘，亦安排了俄羅斯美女擔任知客，為這份古韻增添一抹意想不到的新鮮感，帶來獨特的用餐體驗。

蓮香居（旺角）

地址：旺角西洋菜南街218-220號生發大廈3樓

電話：2388 6321

營業時間：星期一至日 6am-12mn

3. 龍珠酒樓 復古宴會禮堂 點心價格親民

踏進「龍珠酒樓」，入口閃爍的霓虹燈招牌瞬間將人帶回八、九十年代的香港。酒樓內部精心佈置了氣派非凡的「福䘵壽」禮堂，金龍彩鳳的雕刻栩栩如生，營造出強烈的復古宴會感。這裡的點心車滿載著「古法炸芋角」等坊間少見的懷舊美點，價格亦相當親民，價格由$19.8至$34.8不等。酒樓內更設有鮮活海鮮魚池，提供長腳蟹、奄仔蟹、沙白蜆及金錢斑等選擇，顧客可親自挑選新鮮海鮮，增添餐飲樂趣。

龍珠酒樓（旺角）

地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心2樓A&B號舖

營業時間：星期一至日 8am-3pm；5:30pm-8:30pm

電話：8300 8142

4. 襟江酒家 百年品牌傳承手工藝 點心每日新鮮即製

作為蓮香樓前身的百年品牌，「襟江酒家」由顏氏家族後人重新開設，對抗現今「預製菜」的潮流，傳承香港飲食的原始味道。酒家最大的賣點，是提供一系列幾乎失傳的手工點心，例如豉汁蒸魚雲、雀巢芋角及古法豬肚燒賣等，全部由點心師傅每日清晨親手製作，再由傳統手推車送到食客面前。此外，酒家更邀得名廚坐鎮，並與多家本地老字號聯手，共同守護與推廣屬於香港的地道飲食文化。

襟江酒家

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

電話：2396 3988

營業時間：7am-11pm

5. 倫敦大酒樓 全港最齊全點心車陣容

自上世紀七十年代開業至今，「倫敦大酒樓」早已是旺角的地標性茶樓。這裡擁有號稱全港最齊全的點心車隊，從蒸點、炸物、煎糕到腸粉，各式點心車在三層高的巨大空間內穿梭不息，構成一幅生動熱鬧的圖景。在這裡飲茶，食客可以體驗到最傳統的互動方式——只需朝着心儀的點心車高呼一聲，服務員便會熱情地將美食推至跟前，那份獨特的人情味，正是舊式茶樓最迷人的地方。

倫敦大酒樓