米芝蓮2026｜星級名單揭曉！ 法國菜名店ROBUCHON重開即獲二星！中環唐人館等4餐廳首摘一星

米芝蓮2026｜備受全球美食家矚目的《香港澳門米芝蓮指南2026》（MICHELIN Guide Ceremony Hong Kong & Macau 2026）頒獎典禮，於今日（3月19日）假澳門上葡京綜合度假村盛大舉行。本屆盛會標誌著米芝蓮星級評鑑制度創立100週年的輝煌里程碑，今屆共 98 間餐廳獲米芝蓮星級肯定，當中包括 77 間香港餐廳及 21 間澳門餐廳。當中４間餐廳首獲一星殊榮，二星餐廳則迎來 2 間新貴，有傳承日本工匠精神的頂級壽司、打破傳統框架的新派粵菜，到濠江的正宗意大利風味，及至王者回歸的頂級法國菜，充分展現了兩地美食文化的深度與活力。

米芝蓮2026新上榜一星餐廳：

最新出爐的《香港澳門米芝蓮指南2026》名單揭曉！今年共有4間餐廳首次摘下一星，香港及澳門各有兩間餐廳上榜，展現了兩地餐飲界的非凡實力。從傳承日本工匠精神的頂級壽司，到打破傳統框架的新派粵菜，再到濠江的正宗意大利風味，現在為您逐一介紹這些新晉星級食府的魅力所在。

1. Sushi Takeshi 鮨たけし：承傳星級壽司技藝 (香港)

香港的壽司界迎來一顆耀眼新星，「Sushi Takeshi 鮨たけし」在新一屆的米芝蓮指南中成功摘下一星。

香港的壽司界迎來一顆耀眼新星，「Sushi Takeshi 鮨たけし」在新一屆的米芝蓮指南中成功摘下一星。餐廳由同樣擁有米芝蓮星級背景的主廚Chef Kin-san掌舵，他曾於香港的米芝蓮星級餐廳Sushi Wadatsumi及東京的米芝蓮星級食府Ginza-Iwa等世界知名餐廳磨練其精湛的工匠技巧，為饕客帶來最頂級的廚師發辦（Omakase）體驗。他上台領獎時是強調要多謝團隊，「佢哋付出好大努力，呢個獎係屬於佢哋」，並承諾會他們會繼續努力。

米芝蓮評審特別讚賞其招牌「醋飯」調配手藝。Chef Kin-san以職人級的技巧，特意調製兩款風味不同的醋飯，並會根據不同海鮮食材的特性以及季節的變化，精準調整醋飯與食材的比例。這種細膩的處理手法，旨在令每一貫壽司的風味達致完美平衡，充分展現了主廚深厚的功力與對美味的執著。

Sushi Takeshi 鮨たけし

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期The Mira Hong Kong地下B號舖

電話號碼：93919392

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2. 唐人館：「廚長」掌舵的天馬行空中菜盛宴

唐人館」近年由入行超過二十年、被熟客尊稱為「廚長」的行政總廚張嘉裕師傅坐鎮。張師傅向來以源源不絕的創意聞名，在他的主理下，「唐人館」的宴席總能為食客帶來驚喜，絕不沉悶。

香港另一家米芝蓮一星食府，正是由著名美食家林建岳博士與已故傳奇名人鄧永鏘爵士攜手創辦的粵菜館「唐人館」，自2013年於中環心臟地帶的標誌性建築置地廣場開業以來，一直是備受推崇的餐飲地標。甫踏入餐廳，濃厚的中國藝術氣息便迎面而來，從人手繪製及刺繡的牆紙，到陳列的古典線裝書籍與當代藝術品，處處彰顯不凡品味。餐廳近年由入行超過二十年、被熟客尊稱為「廚長」的行政總廚張嘉裕師傅坐鎮。張師傅向來以源源不絕的創意聞名，在他的主理下，「唐人館」的宴席總能為食客帶來驚喜，絕不沉悶

他上台領獎時，感慨表示「終於有機會在這場合見到大家」，他特別多謝老闆林建岳博士支持外，亦感恩妻子沿路陪伴，同時勉勵同業不要放棄追夢「發夢發下發下，就會夢想成真架喇」，不要讓這個天馬行空的「廚師夢」醒來。

唐人館

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭4樓411-413號舖

電話號碼：2522 2148

3. 御花園：米芝蓮評審讚譽的懷舊粵菜與巧手名菜 （澳門）

米芝蓮2026一星新上榜餐廳御花園（澳門）

走進這家御花園澳門高級粵菜館，隨即被其不凡氣派所震撼。一幅長達三十五米的蘇州絲繡貫穿整個用餐區，伴隨以雀鳥為題的雙面刺繡屏風，營造出古典而華麗的氛圍。餐廳的菜單著重傳承，致力呈現多款幾近失傳的傳統粵菜，以及極度考驗功力的手工菜式。在云云佳餚中，「龍蝦湯蛋白蒸原隻鮮蟹鉗」是米芝蓮評審特別點名的招牌菜。廚師團隊嚴選超過兩公斤重的菲律賓巨蟹，以精巧的生拆手法保留蟹鉗的完整與鮮味。莊嘉輝師傅對於獲得米芝蓮星級的肯定，表達了誠摯的謝意，並感謝米芝蓮給予此份難得的機會。莊嘉輝師傅同時特別向其所屬公司澳娛綜合致謝，感激公司一直以來給予的鼎力支持，這份支持是他與團隊能不斷追求卓越的堅實後盾。

御花園

地址：澳門上葡京三樓306號（南門入口）

營業時間：午餐﹕中午12時至下午2時30分；晚餐﹕下午6時30分至晚上10時 中菜／粵菜

電話 (853) 8881 1380

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3. 當奧豐素1890：星級名廚Alfonso Iaccarino親自主理 （澳門）

餐廳由頂級名廚Alfonso Iaccarino坐鎮，他將其家鄉最地道的南意風味帶來澳門，為本地食客塑造了全新的意式休閒餐飲標竿。

「當奧豐素意式料理」（Don Alfonso 1890）亦迎來新一星榮譽。餐廳致力於為賓客提供一個適合闔家光臨的高端休閒用餐環境，讓顧客輕鬆品味精緻的意大利美食。餐廳由頂級名廚Alfonso Iaccarino坐鎮，他將其家鄉最地道的南意風味帶來澳門，為本地食客塑造了全新的意式休閒餐飲標竿。在眾多菜式中，米芝蓮評審特別點名推薦其招牌拿坡里薄餅（Neapolitan pizza），並讚譽其為品嚐澳門最正宗拿坡里薄餅的必然之選。為了重現最道地的美味，餐廳堅持只採用從意大利進口的上等食材，並由廚師團隊以最精湛的傳統烹飪技藝，用心製作每一份薄餅，確保風味純正。

當奧豐素1890

地址：澳門路氹射擊路上葡京綜合度假村范思哲酒店3樓307號

電話號碼： +853 8881 1390

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米芝蓮2026新上榜二星餐廳：

在今年的《米芝蓮指南》香港名單中，２間備受矚目，頂著法國名廚之名的餐廳成功獲得二星評級，以其非凡的廚藝與卓越的餐飲體驗，成為城中熱話。

1. L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON ：王者回歸即摘米芝蓮二星 （香港）

頂級法國餐廳 L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON，於去年9月隆重回歸中環置地廣場。甫一回歸，餐廳便以其無可比擬的實力，強勢摘下米芝蓮二星榮譽，再度延續世紀名廚Joël Robuchon先生的法式料理藝術傳奇。

曾連續十八年載譽、屢獲《米芝蓮指南》三星最高殊榮的頂級法國餐廳 L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON，於去年9月隆重回歸中環置地廣場。甫一回歸，餐廳便以其無可比擬的實力，強勢摘下米芝蓮二星榮譽，再度延續世紀名廚Joël Robuchon先生的法式料理藝術傳奇。

是次回歸，餐廳將焦點重新凝聚於品牌歷年來最具代表性的傳奇菜式，旨在傳承Joël Robuchon先生對火候與食材的精準掌握，以及料理中蘊含的「情感」與藝術。在眾多菜式中，當數永恆的經典：魚子醬及新鮮蟹肉配龍蝦果凍 (Le Caviar Impérial de Sologne)這道菜是品牌的標誌之作。頂級魚子醬的鹹鮮、龍蝦果凍的清甜與底層椰菜花忌廉的綿密，三者交織出極為豐富的層次感，口感清新而高雅。

L'Atelier de Joël Robuchon

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭4樓403-410號舖

電話號碼：2166 9000

2. Cristal Room by Anne-Sophie Pic：再下一城榮升米芝蓮二星 （香港）

Cristal Room by Anne-Sophie Pic再下一城，成功由一星榮耀晉升為米芝蓮二星餐廳，印證了其將頂級款待、前衛設計與卓越餐飲完美融合的非凡實力。

由全球摘下最多米芝蓮星的傳奇女主廚Anne-Sophie Pic，與香港著名餐飲集團Leading Nation Hospitality攜手打造的「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」，自2023年11月開業以來便備受矚目。今年，餐廳再下一城，成功由一星榮耀晉升為米芝蓮二星餐廳，印證了其將頂級款待、前衛設計與卓越餐飲完美融合的非凡實力。Anne-Sophie Pic以其與生俱來的敏銳味覺天賦、對味道的完美平衡感，以及大膽而引人注目的食材風味組合而聞名於世。在「Cristal Room」，她與餐廳主廚Marc Mantovani緊密合作，巧妙地為傳統法國菜餚注入一絲細膩的亞洲風味，將她充滿創意與魄力的烹飪哲學，透過一道道精緻菜式呈現給香港的食客。

Cristal Room by Anne-Sophie Pic

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭告羅士打大廈Forty-Five 44樓

電話號碼：3501 8580

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三星餐廳完整名單

Amber Caprice 富臨飯店 Sushi Shikon 志魂 唐閣 Ta Vie 旅 8½ Otto e Mezzo BOMBANA （香港） Jade Dragon 譽瓏軒（澳門） 天巢法國餐廳（澳門）

二星餐廳完整名單

L'Atelier de Joël Robuchon（新上榜） Cristal Room by Anne-Sophie Pic（晉升） 譚卉（澳門） Alain Ducasse at Morpheus 杜卡斯（澳門） Arbor Bo Innovation 廚魔 風味居（澳門） 麗晶軒 L'Envol 龍景軒 Tate Octavium Italian Restaurant 潤 8餐廳（澳門） 天龍軒 永利軒（澳門） 營致會館 Noi by Paulo Airaudo

一星餐廳完整名單：

當奧豐素1890（澳門）（新上榜） 御花園（澳門）（新上榜） Sushi Takeshi 鮨たけし（新上榜） 唐人館（置地廣場中庭）（新上榜） 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA （澳門） Mono Feuille 嘉麟樓 帝影樓（澳門） Gaddi's 吉地士 六福菜館 Racines 瑞兆 鮨金悅（澳門） 彤福軒 Yardbird Arcane 珀翠餐廳 夜上海（尖沙咀） 福臨門（灣仔） 都爹利會館 I M Teppanyaki & Wine 鑄・鐵板燒 鮨吉祥 宫川 Sushi Kissho by Miyakawa Andō Vea Ryota Kappou Modern Chaat Neighborhood Hansik Goo 紫逸軒（澳門） 割烹凜 Aji 雅吉（澳門） Estro Louise 玥龍軒（澳門） Sushi Wadatsumi 逸東軒（佐敦） Épure Beefbar 甘牌燒鵝 長本 TUBER Umberto Bombana 大班樓 浙江軒 Five Foot Road 蜀道（澳門） Belon 御寶軒（尖沙咀） 新同樂 萬豪金殿 Godenya New Punjab Club Ami 新榮記 香宮 一樂燒鵝（中環） 何洪記（銅鑼灣） 留園雅敘 彭慶記 Tosca di Angelo 富豪 Mizumi 泓（澳門） 麗軒（澳門） 文華廳 家全七福（灣仔） 夏宮 甬府 Whey Mora 摩 Roganic Plaisance by Mauro Colagreco

米芝蓮綠星餐廳名單2026

米芝蓮自2020年增設「綠星」（Michelin Green Star）獎項，旨在表揚在可持續發展方面具出色表現的餐廳。 這些餐廳致力於採用本地有機食材、減少浪費及降低碳足跡，將環保理念融入卓越美食之中。今年保持５間餐廳上榜，未有新貴能夠摘下這顆綠色星星。

這些餐廳致力於採用本地有機食材、減少浪費及降低碳足跡，將環保理念融入卓越美食之中。今年保持５間餐廳上榜，未有新貴能夠摘下這顆綠色星星。

綠星餐廳名單：

澳門旅遊大學教學餐廳（澳門） Feuille Amber Roganic Mora摩

《港澳米芝蓮指南2026》特別獎項

年輕主廚大獎：SOL韓國籍主廚金官柱奪榮譽

《香港澳門米芝蓮指南》年輕主廚大獎的得主已經誕生，由SOL餐廳的韓國籍主廚金官柱（Gwanju Kim）榮獲此項殊榮。

最新一屆《香港澳門米芝蓮指南》年輕主廚大獎的得主已經誕生，由SOL餐廳的韓國籍主廚金官柱（Gwanju Kim）榮獲此項殊榮。該獎項旨在表揚餐飲界中具備卓越才華與無限潛力的年輕廚師，並鼓勵他們追求夢想，為行業培育更多優秀人才。未夠十年廚師經驗的金官柱，其履歷已相當亮麗。他曾於新加坡米芝蓮三星級、同時位列世界50大餐廳的Odette，以及在首爾米芝蓮一星餐廳L’Amant Secret擔任要職。

延伸閱讀：中環SOL Restaurant｜年輕星級班底 當代風格詮釋韓國食材 番茄佐醬油蝦、法式人蔘雞配搭用心

米芝蓮指南服務大獎：淮揚曉宴葉惠娟以熱情獲獎

澳門米芝蓮二星餐廳「淮揚曉宴」的葉惠娟女士榮獲。

本年度的「米芝蓮指南服務大獎」由澳門米芝蓮二星餐廳「淮揚曉宴」的葉惠娟女士榮獲。來自廣東韶關、擁有酒店管理專業背景的葉女士，憑藉其豐富的服務經驗，在舉手投足間均展現出無可挑剔的專業素養，致力為每一位食客提供熱情而周到的用餐體驗。

米芝蓮評審讚揚她雖然總是輕聲細語，卻擁有極其敏銳的觀察力，能夠精準地洞察並掌握客人的實際需求。她尤其擅長在恰當的時機，根據現場的用餐氛圍，向客人推薦最合適的菜式與時令食材，其專業能力與貼心服務，贏得了評審團的一致肯定。

米芝蓮指南侍酒師大獎：Caprice Floriane Hureau 尊重傳統而不拘一格

評審團對Floriane的評價極高，不僅讚揚她擁有淵博的酒品知識，更欣賞其熱情周到、專業敬業的服務態度。

「米芝蓮指南侍酒師大獎」由香港米芝蓮三星餐廳「Caprice」的Floriane Hureau摘得。來自法國的Floriane在Caprice工作已達三年，早已是餐廳卓越服務團隊中不可或缺的核心成員。懷著對亞洲工作的嚮往，她與同在酒品行業服務的丈夫一同來港，開啟了這段精彩的餐飲旅程。

評審團對Floriane的評價極高，不僅讚揚她擁有淵博的酒品知識，更欣賞其熱情周到、專業敬業的服務態度。她樂於向客人分享每一款酒品背後的故事，在尊重經典法式傳統的同時，卻從不拘泥於此。她精心挑選的酒單往往獨具特色，充滿個人風格，充分展現了她對餐酒搭配的深刻理解。此外，她極強的適應能力，使她總能從容且靈活地滿足客人的各種特殊需求，展現了世界級侍酒師的風範。

米芝蓮主廚導師大獎：天龍軒行政總廚劉秉雷師傅

首位在《香港澳門米芝蓮指南》獲得「米芝蓮主廚導師大獎」殊榮的是香港麗思卡爾頓酒店中菜廳「天龍軒」的行政總廚劉秉雷師傅。

在最新一屆的《香港澳門米芝蓮指南》中，大會首次頒發了極具意義的「米芝蓮主廚導師大獎」，旨在表揚那些不僅在廚藝上取得卓越成就，其事業與作品更成為後輩模範，並致力於培育人才、為餐飲業界發展作出無私貢獻的傑出大廚。

首位在《香港澳門米芝蓮指南》獲得「米芝蓮主廚導師大獎」殊榮的是香港麗思卡爾頓酒店中菜廳「天龍軒」的行政總廚劉秉雷師傅。劉師傅的廚藝生涯始於十四歲，憑著數十年的不懈努力，足跡遍及香港、廣州、南非乃至秘魯，豐富的國際經驗讓他練就了一身出品極度準繩而穩定的精湛巧手。他始終秉持「每天都不可枉過」的嚴謹精神，不僅以此自律，更將這份專業態度傳授給團隊。在他的卓越帶領下，「天龍軒」自2013年起首次摘下米芝蓮二星，並將此項殊榮成功維持至今，超過十年之久。這次獲頒首屆「米芝蓮主廚導師大獎」，不僅是對劉師傅個人廚藝的再次肯定，更是對他多年來悉心栽培後輩、傳承粵菜精髓之貢獻的最高讚譽。

甚麼是《米芝蓮指南》？

《米芝蓮指南》是全球極具權威的餐飲評鑑系統，評審員以匿名方式，依據五項全球統一的標準評估餐廳，包括：食材品質、烹飪技巧與味道、菜餚的獨特性、性價比，以及餐飲水準的穩定性。 而餐廳的裝潢、服務質素、地理位置等並非星級評選的考慮因素。

香港澳門米芝蓮指南2026

日期：2026年3月19日（四）

時間：5pm

地點：澳門上葡京綜合度假村

資料來源：MICHELIN Guide

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