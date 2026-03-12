米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：11:40 2026-03-12 HKT
發佈時間：11:40 2026-03-12 HKT

《香港澳門米芝蓮指南 2026》的「必比登推介」（Bib Gourmand）名單已於今日（3月12日）正式揭曉。能夠入選此名單的食肆，均獲評審員認可其出品具備「物有所值」的特質。相較於米芝蓮星級餐廳，這些獲推介的食府價格通常更為實惠。根據米芝蓮最新公布，本年度香港共有6間餐廳與小店為首度新上榜的食肆，從黃大仙九龍飯館梨木煙熏熟成乳鴿皇、灣仔美麗小廚鋒哥煲仔飯，到賀賀澤潮州菜，盡顯地道本色。名單亦囊括國際美食，如Fiata的拿坡里薄餅、友 (Siaw)泰式肉碎煎蛋飯Uncle Quek龍蝦叻沙，展現香港多元的美食魅力。

米芝蓮必比登推介2026｜6間香港餐廳新入選！ 人氣拿坡里薄餅、灣仔明星煲仔飯登榜！

「必比登推介」是《米芝蓮指南》自1997年起設立的美食榮譽，旨在表揚那些能以合理價格提供「物有所值」優質菜餚的餐廳。 有別於高不可攀的星級餐廳，必比登推介更著重於發掘香港的在地風味與飲食文化，而餐廳消費定價也設定在港幣400元內，讓大眾能以親民的價格，品嚐三道精緻菜式。  

在2026年的新上榜餐廳名單中，您不僅能找到講究火候的粵菜小炒，例如九龍飯館皮脆肉嫩的梨木煙熏熟成乳鴿皇，或是美麗小廚充滿鑊氣的鋒哥三寶煲仔飯；更能發掘到地道的潮州風味，如賀賀澤鮮味十足的膏蟹蒸肉餅。此外，名單亦涵蓋了多元化的國際美食，從Fiata正宗的拿坡里薄餅，到友 (Siaw)香辣惹味的泰式肉碎煎蛋飯，甚至是Uncle Quek的新加坡叻沙，充分展現了香港作為美食之都的活力與魅力。

1. 九龍飯館：「文苑飯莊」班底易名重開 再登必比登推介

根據米芝蓮評審員的點評，梨木煙熏熟成乳鴿皇是必試的招牌菜。乳鴿經過五天乾式熟成，再以梨木煙熏，評審認為其皮脆肉嫩，油香十足。
根據米芝蓮評審員的點評，梨木煙熏熟成乳鴿皇是必試的招牌菜。乳鴿經過五天乾式熟成，再以梨木煙熏，評審認為其皮脆肉嫩，油香十足。

前身同為必比登推介的「文苑飯莊」，今次在原址易名「九龍飯館」重開，亦再度登榜！其充滿懷舊氣息的裝潢讓米芝蓮評審員印象深刻。從牆上的手繪龍紋，到竹籃燈罩與老式保溫壺，每一處細節都成功營造出彷彿時光倒流的用餐氛圍。菜單專注於傳統粵菜，提供鑊氣十足的小炒、時令海鮮及暖心煲仔小菜。

根據米芝蓮評審員的點評，梨木煙熏熟成乳鴿皇是必試的招牌菜。乳鴿經過五天乾式熟成，再以梨木煙熏，評審認為其皮脆肉嫩，油香十足。另一道獲評審員讚賞的菜式是每日限量供應的懷舊雞蛋焗魚腸，其獨特的焦香與回甘鮮味，被認為是不可錯過的地道美味。

九龍飯館

  • 地址︰黃大仙竹園道55號天馬苑商場2樓S02號舖
  • 營業時間︰星期一、三至五 11am-3pm、6pm-10pm；星期六至日10am-12:30pm、1pm-3:30pm、6pm-10pm
  • 電話︰63157300 (WhatsApp)
  • 餐廳專頁：>>按此<<

2. Fiata：品嚐意籍主廚主理的正宗拿坡里薄餅

Fiata 是一家主打正宗拿坡里薄餅的餐廳，其專業水準獲得了米芝蓮評審的認可。
Fiata 是一家主打正宗拿坡里薄餅的餐廳，其專業水準獲得了米芝蓮評審的認可。

Fiata 是一家主打正宗拿坡里薄餅的餐廳，米芝蓮指南形容其室內環境小巧而舒適。來自意大利南部的主廚，憑藉傳統技藝製作出的餅皮輕盈、富嚼勁，且帶有焦香脆邊，其專業水準獲得了評審的認可。

餐廳堅持選用意大利DOP認證食材，評審員特別點名推薦主廚的得意之作 Provola e Pepe。這款薄餅巧妙結合意式煙燻芝士、新鮮番茄與辛辣胡椒，其獨特而平衡的風味，被認為是展現拿坡里薄餅精髓的完美示範。

Fiata Pizza

  • 地址︰中環蘇豪士丹頓街2號地舖
  • 營業時間︰星期一至日12nn-3pm、6pm-10pm
  • 電話︰60326626
  • 餐廳專頁：>>按此<<

3. 賀賀澤：必比登力推潮州菜 必食膏蟹蒸肉餅

米芝蓮評審員指名推薦的招牌菜膏蟹蒸肉餅，精選飽滿的台州膏蟹，其蟹膏香氣濃郁。手剁肉餅在蒸煮後吸滿蟹汁精華，軟嫩鮮美。
米芝蓮評審員指名推薦的招牌菜膏蟹蒸肉餅，精選飽滿的台州膏蟹，其蟹膏香氣濃郁。手剁肉餅在蒸煮後吸滿蟹汁精華，軟嫩鮮美。

「賀賀澤」取自潮州話「好好食」的諧音，餐廳主打的正宗潮州菜備受米芝蓮評審員推崇。餐廳由三兄弟主理，他們兼營海鮮及水果批發，評審認為這確保了店內食材的頂級品質。

米芝蓮評審員指名推薦的招牌菜膏蟹蒸肉餅，精選飽滿的台州膏蟹，其蟹膏香氣濃郁。手剁肉餅在蒸煮後吸滿蟹汁精華，軟嫩鮮美。此外，菜脯肉碎炒蛋外脆內嫩、鹹香微甜的豐富層次，同樣獲得了評審的好評。

賀賀澤

  • 地址︰尖沙咀山林道38號銀座38 9樓
  • 營業時間︰星期二至日12nn-10pm
  • 電話︰90722887
  • 餐廳專頁：>>按此<<
     

4. 美麗小廚：新派港式大排檔  米芝蓮評審大讚煲仔飯

這家2025年10月開幕的小炒店「美麗小廚」，由名人飯堂「鋒膳」班底黎兆鋒與老拍檔大廚李廷輝聯手打造。
這家2025年10月開幕的小炒店「美麗小廚」，由名人飯堂「鋒膳」班底黎兆鋒與老拍檔大廚李廷輝聯手打造。
美麗小廚的煲仔飯特別獲米芝蓮評審點名大讚，飯底選用乾爽分明的五常米，加入自家煉製的豬油，令飯粒裹上誘人脂香。
美麗小廚的煲仔飯特別獲米芝蓮評審點名大讚，飯底選用乾爽分明的五常米，加入自家煉製的豬油，令飯粒裹上誘人脂香。

這家2025年10月開幕的小炒店，由名人飯堂「鋒膳」班底黎兆鋒與老拍檔大廚李廷輝聯手打造。 餐廳完美復刻了港式大排檔的經典風格，配上閃爍的霓虹燈裝飾，洋溢著濃厚的香港地道情懷。餐廳午市提供簡潔的菜單，晚市則主打煲仔飯和鑊氣小炒。

美麗小廚的煲仔飯特別獲米芝蓮評審點名大讚，飯底選用乾爽分明的五常米，加入自家煉製的豬油，令飯粒裹上誘人脂香。 招牌「輝少三金鮑魚煲仔飯」在燜鮑魚和金蠔上，灑上金蒜、鹹蛋黃，鹹香滿溢，帶來驚喜滋味。 臘味煲仔飯則用上帶有煙燻香氣的雲南諾鄧鹽封肉，取代傳統臘肉，風味更上一層樓。上桌時，煲蓋上會放置沙漏計時，再由侍應淋上秘製香油和豉油，最後鏟起飯焦拌勻，香氣四溢。餐廳更為不同食材調製了五款特色香油，如配搭雞肉的雲南紅河香蔥油、襯托牛肉的蒜油等，盡顯心思。上桌時，煲蓋上會放置沙漏計時，再由侍應淋上秘製香油和豉油，最後鏟起飯焦拌勻，香氣四溢。

美麗小廚

  • 地址:灣仔譚臣道 105 - 111 號豪富商業大廈一樓
  • 營業時間:12:00-16:00, 17:00-01:30
  • 聯絡電話:6803 1818
  • 餐廳專頁

5. 友 (Siaw)：輕鬆氛圍中的地道泰國美食

友SIAW的現點現做的泰式煎椰汁糕，軟糯且富有椰香，底部微脆，其出色的口感也成為了必比登評審推介的推薦甜點。
友SIAW的現點現做的泰式煎椰汁糕，軟糯且富有椰香，底部微脆，其出色的口感也成為了必比登評審推介的推薦甜點。

餐廳的泰文名「Siaw」意為「朋友」，是由米芝蓮餐廳泰排檔的大廚夥拍他的泰籍好友所開的店，米芝蓮指南形容其用餐體驗恰如其名，氣氛輕鬆愉快，適合與朋友小聚。餐廳提供風味十足的地道泰國美食，從街頭小吃到各式炒飯、炒河粉，水準穩定。

在眾多菜式中，米芝蓮評審員推薦泰式肉碎煎蛋飯，食客可選豬肉或和牛，與金不換、蒜頭、辣椒一同爆炒，香辣惹味。而現點現做的泰式煎椰汁糕，軟糯且富有椰香，底部微脆，其出色的口感也成為了指南中的推薦甜點。

Siaw

  • 地址︰尖沙咀赫德道8號地舖
  • 營業時間︰
  • 星期一至四12nn-3pm、6pm-10pm；星期五至六12nn-3pm、6pm-11pm
  • 星期日；12nn-3pm、6pm-10pm
  • 電話︰92291655
  • 餐廳專頁：>>按此<<

 

6. Uncle Quek：米芝蓮星廚主理  必比登推介龍蝦叻沙

必比登特別點名其招牌菜龍蝦叻沙的湯底充滿鮮蝦與蝦膏的鮮味，結合濃郁椰漿及各種香料，被評審譽為滋味難忘。
必比登特別點名其招牌菜龍蝦叻沙的湯底充滿鮮蝦與蝦膏的鮮味，結合濃郁椰漿及各種香料，被評審譽為滋味難忘。

裝潢簡潔的 Uncle Quek，其菜式融入了米芝蓮一星主廚 Barry Quek 在新加坡家鄉的童年記憶，並通過創新的演繹，為食客帶來耳目一新的感覺，這一點深受米芝蓮評審員欣賞。

招牌菜龍蝦叻沙的湯底充滿鮮蝦與蝦膏的鮮味，結合濃郁椰漿及各種香料，被評審譽為滋味難忘。另一道一口麥皮炸雞，靈感源自新加坡小吃麥皮蝦，其酥脆口感與香料的層次感，同樣是評審點名的必嚐菜式。指南亦提到，餐廳的午市套餐價格實惠，值得一試。

Uncle Quek

  • 地址︰中環擺花街8號6樓
  • 營業時間︰星期一至六12nn-9pm
  • 電話︰95216179 (WhatsApp)
  • 餐廳專頁：>>按此<<

 

澳門2間新上榜必比登推介名單餐廳

除香港有6間新上榜餐廳外，澳門都有2間餐廳打入今年的米芝蓮必比登推介，包括︰

1. 船屋（A Lorcha）︰老字號必食推介 炭火烹調正宗葡菜

1. 船屋︰老字號必食推介 炭火烹調正宗葡菜
1. 船屋︰老字號必食推介 炭火烹調正宗葡菜

位於媽閣廟附近的船屋葡國餐廳，店名取自結合東西方設計的「老閘船」，室內佈置亦充滿葡式帆船與海港元素，氣氛熱鬧富有情調。餐廳曾榮獲米芝蓮車胎人美食推薦，食物水準一直備受肯定，加上地點便利，因此吸引眾多食客支持。

船屋的葡國美食選擇繁多，且燒烤菜式全以炭爐烹調，風味正宗。當中，頭盤炸馬介休球外脆內軟，是必試之選。其他招牌菜式如炒蜆、葡式燴海鮮飯及燴牛尾亦廣受好評，完美呈現了傳承五百年的澳葡飲食文化。

船屋

  • 地址: 澳門媽閣河邊新街289-AA號和289-BA號地下
  • 電話號碼︰+853 2831 3193 /2831 3195
  • 營業時間︰逢星期二休息
  • 餐廳專頁：>>按此<<

2. 鸞鳴（Nok Song）︰傳統風味新派泰菜體驗 必試人手製咖喱醬

2. 鸞鳴︰傳統風味新派泰菜體驗 必試人手製咖喱醬
2. 鸞鳴︰傳統風味新派泰菜體驗 必試人手製咖喱醬

於2023年開業、位於新口岸的泰式餐廳鸞鳴（Nok Song），以溫馨的啡色裝潢及高樓底設計，營造出寬敞舒適的空間感。餐廳名字饒富深意，「Nok」在泰文解作「鳥」，「Song」則代表兩位主廚，寓意合作與和諧，期望為食客帶來吉祥與幸福。

餐廳主打精緻的新派泰國菜，堅持選用各地優質食材，並以傳統手法炮製醬料，例如咖喱醬是沿用由曼谷帶回來的石盅人手製作，以保留香料最原始的風味。招牌菜式如紅咖喱豬頸肉甜辣而富有層次，鹽焗原條黃花魚則在客人面前處理，確保菜式色香味俱全。餐廳亦會每3至4個月轉換餐牌，為食客不斷帶來創新的用餐體驗。

鸞鳴

  • 地址：羅理基博士大馬路319號山邊街206號境豐豪庭地下（來來超市旁）
  • 營業時間：星期二至五12:30pm-3pm、6:30-11pm；星期六及日6pm-11pm
  • 電話：+853 6208 3830
  • 餐廳專頁：>>按此<<

 

去年必比登推介榜單：米芝蓮2025｜港澳必比登推介名單出爐 10間新上榜平民食店餐廳！佐敦超長龍泰菜/太子石磨芝麻糊/元朗香蕉煎餅

 

