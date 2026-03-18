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將軍澳景林街市小食店帶旺夜經濟！麥樂雞大胃王比賽每晚20人參加 老闆：啲客想食到我破產

飲食
更新時間：17:37 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:37 2026-03-18 HKT

屋邨街市入夜後人流稀疏，淪為「死場」是不少地區普遍困局。然而，將軍澳景林街市一間小食店，最近憑藉一個「大胃王挑戰賽」，成功吸引大量人流，不僅為小店帶來人氣，更成功將原本入夜後趨於沉寂的街市食街，轉變為人聲鼎沸的美食熱點，活化街市「夜經濟」。

將軍澳「景林炒麵佬」麥樂雞大胃王比賽 帶旺屋邨街市夜經濟

15分鐘挑戰！2公斤麥樂雞、18件炸雞

「景林炒麵佬」於去年進駐景林街市，除了售賣售賣炸雞、薯條、燒賣、炒烏冬等多款地道小食，更推出自家製蒜蓉醬及鹹蛋黃系列炸雞。為增加生意額及與顧客互動，該店從今年1月起，首創「18件炸雞大胃王挑戰賽」，近期更將挑戰升級為「2kg麥樂雞大胃王挑戰賽」，吸引食客前來一較高下。

根據店家公布的規則，挑戰者可透過社交平台預約，並在晚上6時後到訪。若能在15分鐘內完成吃2公斤（約80件）的麥樂雞，即可免付$150的費用。自活動推出以來，許多男女老幼各路「大胃王」都踴躍參與，場面熱鬧，店家亦不時曬出多位挑戰成功者的相片和每晚的熱鬧人流。

老闆笑談挑戰賽：參加者抱「食到我破產」心態

老闆「炒麵佬」接受《星島頭條》訪問時透露，挑戰賽的雛形早在小販檔時期便已存在，當時規則是在1小時內鬥食炸雞數量，獎品為一罐自家製醬汁，但因未有大肆宣傳，僅為熟客所知。他表示，搬入景林街市後，因人手安排和食物品質漸趨穩定，才決定將活動重啟並發揚光大。

現時「大胃王挑戰賽」一星期約舉行5晚，每晚有近20人參加，當中以聯群結隊的中小學生為主，「炒麵佬」更指有不少健身人士前來「補充蛋白質」。在上一期挑戰中，便有39人成功在15分鐘內吃完18件炸雞，他觀察到參賽者會互相打氣、分享技巧，氣氛熱烈，並笑言，許多參加者都抱著「食到我破產的心態前來挑戰」。

逆轉街市「死場」困局

該挑戰賽不僅為小食店帶來人氣，更為整個景林街市的晚間生態帶來正面影響。據悉，該食街有不少店舖已拉閘招租，而其他店舖亦普遍會提早關門，導致一到晚上生意便非常淡靜。然而，自從「大胃王挑戰賽」舉辦後，人流顯著增加，成功為死寂的食街注入新動力。

「景林炒麵佬」老闆亦補充，活動的成功引起了街市管理方的注意，街市主管更主動聯絡他，詢問是否有需要幫忙的地方，共同為活化街市出一分力。

景林炒麵佬

  • 營業時間：11:30am-00:30am（年中無休）
  • 門市地址：將軍澳景林邨景林街市食街地下8號舖

資料來源：景林炒麵佬

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