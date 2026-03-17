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觀塘冰室「超巨型」$68乳豬叉燒飯！「餸多過飯」兼送例湯飲品 街坊反推另一名物…

飲食
更新時間：12:51 2026-03-17 HKT
發佈時間：12:51 2026-03-17 HKT

在租金昂貴的香港，要找到價格實惠且份量十足的餐廳並不容易。近日，有網民在社交平台分享，發現觀塘中海日升中心的檸檬冰室，午市時段以$68即可品嚐到一份「超巨型」的乳豬叉燒飯，更形容是「餸多過飯」，引起網民的關注及討論，即睇內文詳情。

觀塘冰室午市「超巨型」乳豬叉燒飯！$68送例湯飲品

有網民日前於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上分享其午市經歷，表示於觀塘工業區內的中海日升中心檸檬冰室，點了一份售$68的乳豬叉燒飯套餐，想不到份量竟然非常驚人。

從事主上載的圖片可見，碟頭飯上鋪滿了乳豬及叉燒，他形容乳豬「巧（好）脆」，叉燒則是「濃（燶）邊肥叉」，對食物質素表示滿意。他更補充，套餐除飲品茶走外，還附送一碗羅宋湯，大讚性價比極高，並驚訝表示「餸多過飯」。

網民讚「餸多過飯」 街坊反推介一名物

帖文一出，隨即引來不少網民留言，許多人對這個價錢能有如此多份量的燒味感到驚訝，有留言更讚歎「抵食唔錯喎」，認為在現今的餐飲市場上實屬難得。不過，有經常幫襯的熟客就表示，餐廳最招牌的美食反而是炸子雞，網民形容為是「少數茶餐廳出品食物…算特別得嚟幾高質」。

檸檬冰室

  • 地址︰觀塘駿業街56號中海日升中心地下D(部分)&E(部分)號舖
  • 營業時間︰7am-10pm
  • 電話︰26382922

資料來源︰香港茶餐廳及美食關注組檸檬冰室

延伸閱讀︰連鎖酒樓劈價新招$1燒味！燒味舖遇勁敵？任揀燒鵝/乳豬/文昌雞 晚市堂食即享

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