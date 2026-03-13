美伊戰爭令茶記加價？連鎖茶餐廳呻1開檔必備原材料費上漲 店員揭真相......

國際戰事竟成加價理由？有連鎖茶餐廳昨日（12日）於社交媒體發文，聲稱因「美伊戰爭」需上調價格，引發網絡熱議。不少網民大呻加價百上加斤，有網民則認為店方純屬「吹水」，店員則以１句回應。

美伊戰爭爆發 連鎖茶記發文「打仗都關茶餐廳事」

以色列與美國自2月底起，對伊朗展開大規模軍事行動，觸發伊朗報復式空襲，中東局勢驟然緊張，亦令全球能源供應樞紐霍爾木茲海峽的穩定備受關注。在此背景下，有茶餐廳於社交平台發文，稱「邊有人諗到，打仗都關茶餐廳事」，並半開玩笑地表示：「由於近日美伊戰爭，我地啲餐都要加一加價（曲）」。帖文附上一張供應商通知因原材料上漲，導致「洗潔精」加價的對話截圖。

網民熱議「要加價有一百個理由」

不少網民對美伊戰爭與「加價」的關聯表示懷疑，認為理由牽強，留言指「要加價有一百個理由」、「有本事你叫全行一齊加」。但亦有網民認真分析，認為戰爭的確會推高油價，全面影響運輸及燃料成本，最終物價上漲亦非不可能，更有網民分享過往經歷：「大概二十年前，又係中東打仗（應該是小布殊打伊拉克），油價急升下，連一張普通膠凳都貴了以 10 元計。實在太有感啦。」

有網民則從餐廳分享的截圖中發現，價格上漲的貨品實為膠樽裝洗潔精，並指出其膠樽屬石油副產品，價格確有機會受油價影響，但質疑餐廳是否借題發揮，「抽水」博取關注。

店員１句回應：老闆講笑

帖文引起廣泛討論，但並無所有網民全然盡信。有細心網民則發現，截圖中所指的加價日期是「4月1號（愚人節）」，加上帖文有寫明是「曲」，認為加價應該是「假消息」。



《星島頭條》就加價事宜向發文的「光榮飲食」查詢。一名接聽電話的職員聞訊後，隨即否認加價，表示「無聽老闆講過加價呢個指令喎」、「無啲咁嘅事」，並認為這純粹是老闆在「講笑」。