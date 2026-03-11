Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 紐油短線仍不建議追入｜大行晨報

4小時前
　　中東戰事似乎未有平息跡象，美國及以色列對伊朗打擊行動仍未暫停，伊朗不間斷的報復行動推升全球油價持續攀升，加上霍爾木茲海峽持續關閉令到中東主要產油國科威特及阿聯酋紛紛表示減產，全球原油供應收緊的疑慮進一步升溫，引發避險性買盤湧入，推高油價升至近三年高位。筆者曾於3月4日在本專欄提醒投資者，紐約期油若突破每桶80美元，油價才有可能扭轉弱勢。受中東局勢影響，紐油上周五盤中單日急升15%，一度高見每桶92.6美元，創下三年來高位，本周一早盤一度飆高至每桶119美元。

　　現時環球市場仍然聚焦中東局勢，針對伊朗選出已故領袖的次子穆傑塔巴作為新任最高領袖，由於美國總統特朗普早前稱，希望參與伊朗新任領袖選舉，現時仍不確定美伊針對穆傑塔巴或將當選新任領導人時，會否展開新一輪的行動，地緣政治風險或持續影響市場投資情緒。不過，特朗普周一表示，對伊朗的軍事目標「基本完成」，預計戰爭將很快結束，紐約期油隨後回落，執筆之時正於每桶87美元水平上落。

　　由於紐約期油已穩定站上每桶80至81美元關口，我們將油價展望由「中性偏淡」上調至「中性」。目前地緣衝突未見緩和，供應面仍持續緊張，短線走勢預料維持強勢，阻力位為每桶115美元。策略上，由於油價短期升勢過急，而且亦達到嚴重超買，現階段不建議追入。惟需密切留意美伊戰事發展與霍爾木茲海峽航運狀況，一旦局勢緩和，油價則會出現明顯回吐。現在紐約期油阻力位為每桶115美元，若油價借勢回吐至每桶80至90美元，勇者可留意短期買入機會。但中期來看，特朗普應該不願看見紐約期油突破至每桶115美元以上，否則會加劇美國通脹而導致今年減息空間降低。

光大證券國際產品開發及零售研究部

