九龍東帝苑酒店餅店3月優惠！招牌拿破崙蛋撻外賣買一送一 每日2時間新鮮出爐

位於將軍澳的九龍東帝苑酒店於年初開幕後，便持續推出令人驚喜的優惠。踏入3月，酒店內的Fine Foods Lounge更是推出了一項令人難以抗拒的限時禮遇，每日新鮮出爐的「拿破崙蛋撻」正進行外賣買一送一優惠，每日限量供應。

九龍東帝苑酒店Fine Foods Lounge餅店 拿破崙蛋撻買一送一

招牌拿破崙蛋撻每日2時間新鮮出爐

有別於坊間一般的蛋撻，九龍東帝苑酒店的出品將經典的法式拿破崙千層酥與港式蛋撻巧妙融合。這款蛋撻的酥皮經過精心製作，烘烤後呈現金黃誘人的色澤，口感極致酥脆，層次分明。而在酥皮之上，則注入了厚實而滑順的蛋漿，蛋香濃郁，甜而不膩。

為了確保顧客能品嚐到最新鮮的滋味，這款拿破崙蛋撻每日僅在下午2時及4時新鮮出爐。即日起至3月31日，只要親身前往九龍東帝苑酒店Fine Foods Lounge餅店，即可享有外賣買一送一優惠。

如何登記成為Go Royal會員？

Go Royal是由新鴻基地產集團為旗下帝苑酒店系列精心打造的會員獎賞計劃，旨在為會員提升住宿和餐飲體驗。只需下載「Go Royal」手機應用程式或開啟微信小程序，即可免費登記。成功登記後，不但能緊貼集團最新的優惠資訊，更可即時獲享豐厚的迎新禮遇，包括$100餐飲現金券及500 The Point積分，讓您的美食之旅更添著數。

九龍東帝苑酒店Fine Foods Lounge餅店買一送一優惠