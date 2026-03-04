全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜

近年本港商場餐飲業競爭激烈，不少餐廳以獨特主題作招徠，惟經營模式亦面臨挑戰。位於啟德AIRSIDE、全港首間室內衝浪主題場地兼餐廳酒吧「浪谷」，於上月底低調地結束僅約兩年的營運。結業消息一出，引來不少網民慨嘆可惜。

啟德AIRSIDE「浪谷」結業！全港首個室內衝浪餐廳酒吧

啟德室內衝浪餐廳開業僅兩年 圍板宣告結業

日前，有網民在社交平台上發文，指位於啟德AIRSIDE商場六樓的「浪谷 GROUNDSWELL」已被圍板封起，並架起「工程進行中」的告示板，而餐廳官方網站亦已發出告示，指「浪谷於2026年2月23日後永久關閉。感謝您的支持，對於造成任何不便，我們深表歉意。」

翻查資料，「浪谷」於2024年初開業，佔地超過14,000平方呎，是全港首個設於商場內的衝浪主題餐廳。場地利用「衝浪模擬器（FlowRider）」製造人工浪，讓顧客一年四季都可以享受滑板衝浪，同時設有餐廳及酒吧，裝潢充滿東南亞島嶼風情，提供印尼、泰國等風味美食，是一個集運動、餐飲與休閒於一身的綜合空間。

網民大嘆可惜 猜測客流或許未如理想

對於「浪谷」的結業，不少網民感到可惜。有顧客表示，該處是與朋友飯聚的好地方，讚揚其「度假氣氛」及「價格親民」。亦有網民指出，餐廳提供了區內少有的清真餐選擇，裝修和滑水表演曾令外國客人「大開眼界」。

不過，也有留言提到經營上的困難。有網民觀察到「星期五晚餐都唔Full」，客流或許未如理想。亦有人認為，雖然概念「幾有噱頭」，但「夾埋又濕身又餐廳真係難搞啲」，點出了結合濕身運動與餐飲的經營挑戰。

資料來源：stayc_201112@Threads