太子容記小菜王飲茶優惠！全日大中小點一律$18.8 蝦餃皇/叉燒包/豉汁鳳爪

位於太子、獲香港米芝蓮推介的老字號中菜廳容記小菜王，向來是街坊們品嚐鑊氣小炒及港式點心的熱門地點。最近，容記為一眾飲茶愛好者帶來驚喜優惠，全日供應的大、中、小點心，每款均以$18.8的親民價供應，讓食客隨時都能以超值價錢享受一盅兩件的樂趣。

太子米芝蓮推介容記小菜王優惠！大中小點全日一律$18.8

太子容記小菜王推出飲茶優惠，全日大中小點一律$18.8。

在2018年榮獲米芝蓮推介的容記小菜王，以穩定水準及親民價格成為區內人氣粵菜館。除招牌鑊氣小炒外，其傳統手工點心同樣出色，成為許多老饕的飲茶熱門地。

近日容記小菜王推出飲茶優惠，最大賣點是「全時段」點心折扣，無論是早茶、午市還是下午茶，所有大、中、小點心均全部劃一價$18.8，優惠同樣適用於星期六、日及公眾假期，每款點心只需另加$3。推介點心包括有容記蝦餃皇、豉汁蒸鳳爪、排骨陳村粉、爆汁小籠包等，食客毋須為了優惠而趕在特定時段幫襯，讓飲茶體驗更添一份彈性。

容記小菜王

地址：太子太子道西123號地舖

電話：2363 9380

2大連鎖酒樓優惠 稻香／福苑

1. 稻香集團：茶市優惠指定點心均一小點價

連鎖餐飲品牌稻香集團宣布，自即日起於星期一至五的早、午、下午茶時段，推出點心推廣活動。活動期間，特定點心紙上的所有「尊、精、大、中、小點」將統一以「小點」價格收費。當中包括多款人氣點心，例如蝦餃、燒賣、鳳爪及叉燒包等。此優惠適用於稻香、稻香超級漁港及稻香茶居的多家分店。

2. 福苑集團：聯手名廚幟哥 晚市精選小菜$38起

福苑集團近期宣布與著名粵菜大廚幟哥合作，推出晚市堂食限時優惠。顧客凡於晚上6時後光臨旗下任何分店，即可以$38起的優惠價，享用四款指定菜式之一。菜式選項包括晚爐脆皮燒鵝皇、金蒜絲蒸原隻生蠔、芥菜豆腐鹹魚肉片湯，以及黃椒醬蒸蝴蝶海斑，讓顧客品嚐星級水準的佳餚。

資料來源︰ 容記小菜王