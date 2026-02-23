大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用

農曆正月初七是傳統的「人日」，象徵著每個人的生日。在這個普天同慶的日子裡，連鎖快餐店大家樂特別為每一位「壽星」送上真摯的祝福，顧客只需在推廣期內消費滿指定金額，即可獲得免費飲品券，即使是凍飲也無需額外付費，讓大家都能感受到這份喜悅。

大家樂一連兩日限定優惠！全線分店免費派凍/熱飲品

大家樂一連兩日限定優惠！全線分店免費派凍/熱飲品

大家樂人日免費派飲品

即日起至2月24日，顧客只要於大家樂惠顧滿$30，即可獲得免費凍/熱飲品券，無論是想在午餐時段品嚐一客經典的焗豬扒飯，或是下午茶來一份香脆的西多士，都能輕鬆達到消費門檻，為自己的餐點增添一份免費的清涼或溫暖。

這次免費送飲品的優惠是專為Club 100會員而設的獨家禮遇，大家樂希望透過這次活動，回饋一直支持品牌的忠實顧客。成為Club 100會員不僅能享受此次的免費飲品，未來更能持續收到各類會員限定的折扣和推廣。

大家樂免費飲品優惠

推廣日期：2026年2月23日至2月24日

適用時段：全日供應

適用分店：全線大家樂分店（實際供應情況視乎各分店為準）

條款細則：每位會員在推廣期內僅限享用此優惠一次，優惠受相關條款及細則約束。

資料來源：大家樂 Café de Coral