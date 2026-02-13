連鎖食肆驚現酒樓「推車仔」模式？ 特價時段叫賣/門口兜售食材 網民：全世界都難撈

近年香港經濟不景，飲食業普遍經營困難，不少連鎖食肆為求生存，紛紛使出各種招數吸引客源。最近，有網民在社交平台發文，指有連鎖食肆重現昔日酒樓經典的「推車仔」模式，在特價時段推車叫賣，或直接於店門口放推車兜售食材，不少網民見狀感嘆：「全世界都難撈。」即看下文了解詳情。

連鎖食肆驚現酒樓「推車仔」模式？ 特價時段叫賣／門口兜售食材

傳統舊式酒樓設有「點心車」，酒樓員工會推著熱氣騰騰的點心車，穿梭在食客之間叫賣各款點心，惟隨著點心紙的普及，「推車仔」也是賣少見少。然而，近日有網民在Threads上發文，發現某連鎖米線食店驚現「推車仔」模式，員工將特價菜式放在手推車上，在食客之間來回穿梭叫賣，「阿姐仲要一路行一路叫『有豬耳、皮蛋、白肉』。」除此之外，也有網民發現某連鎖快餐店直接在門口放置推車兜售食材，「（員工）要街市式擺檔喊『埋嚟睇埋嚟揀』咁sell鹽焗雞。」

網民：全世界都難撈

帖文引起網民熱議，不少網民感嘆當前市道艱難，「世界難撈」、「少咗好多人」、「冇生意！試過平日夜晚好靜！」、「未到年廿八，香港已好似少咗兩成人口咁，平時食早餐爆埸，呢兩朝都得返八成客，過多兩日啲人提早收爐，呢啲食肆生意更加插水。」

圖片及資料來源：Threads@mochi_ws06、Threads@patrickfiredragon

文：Y