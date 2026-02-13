Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖食肆驚現酒樓「推車仔」模式？ 特價時段叫賣/門口兜售食材 網民：全世界都難撈

飲食
更新時間：17:39 2026-02-13 HKT
發佈時間：17:39 2026-02-13 HKT

近年香港經濟不景，飲食業普遍經營困難，不少連鎖食肆為求生存，紛紛使出各種招數吸引客源。最近，有網民在社交平台發文，指有連鎖食肆重現昔日酒樓經典的「推車仔」模式，在特價時段推車叫賣，或直接於店門口放推車兜售食材，不少網民見狀感嘆：「全世界都難撈。」即看下文了解詳情。

連鎖食肆驚現酒樓「推車仔」模式？ 特價時段叫賣／門口兜售食材

傳統舊式酒樓設有「點心車」，酒樓員工會推著熱氣騰騰的點心車，穿梭在食客之間叫賣各款點心，惟隨著點心紙的普及，「推車仔」也是賣少見少。然而，近日有網民在Threads上發文，發現某連鎖米線食店驚現「推車仔」模式，員工將特價菜式放在手推車上，在食客之間來回穿梭叫賣，「阿姐仲要一路行一路叫『有豬耳、皮蛋、白肉』。」除此之外，也有網民發現某連鎖快餐店直接在門口放置推車兜售食材，「（員工）要街市式擺檔喊『埋嚟睇埋嚟揀』咁sell鹽焗雞。」

網民：全世界都難撈

帖文引起網民熱議，不少網民感嘆當前市道艱難，「世界難撈」、「少咗好多人」、「冇生意！試過平日夜晚好靜！」、「未到年廿八，香港已好似少咗兩成人口咁，平時食早餐爆埸，呢兩朝都得返八成客，過多兩日啲人提早收爐，呢啲食肆生意更加插水。」

圖片及資料來源：Threads@mochi_ws06Threads@patrickfiredragon

文：Y

延伸閱讀：港鐵香港站變立食Food Court？疑似旅客排排企開餐 網民2原因解畫：呢個站不嬲都係咁
 

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前