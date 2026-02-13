Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵香港站變立食Food Court？疑似旅客排排企開餐 網民2原因解畫：呢個站不嬲都係咁

更新時間：15:18 2026-02-13 HKT
發佈時間：15:18 2026-02-13 HKT

港鐵站禁止飲食的規定向來嚴格，違規者一經發現會被勸阻或罰款。近日，有網民上載相片，稱港鐵香港站內疑有一批內地旅客在扶手電梯旁的位置「排排企」開餐，場面猶如美食廣場「立食區」，隨即在社交平台迅速傳開，引發網民熱烈討論是否違規，惟有人指出該位置屬閘外公共區域，未有列明不可進食，亦有港人表示「香港站不嬲都係咁喎」，即睇下文！

港鐵香港站變立食Food Court？疑似旅客排排企開餐

日前，有網民在社交平台分享一張攝於港鐵香港站的相片，當時有數名疑為內地旅客在扶手電梯附近位置進食快餐店外賣，場面熱鬧，有如美食廣場的「立食區」，形容「厲害了，當香港站Food Court」，帖文一出隨即獲大量網民轉發及回應。

網民2原因解畫：香港站不嬲都係咁喎

對於有旅客在港鐵站範圍進食，有網民質疑為何未有職員阻止，隨後有人指出相片中的位置並非已付車費區域（閘內），旁邊扶手電梯通往香港國際金融中心商場，認為在此範圍進食不屬違規行為，最重要是保持地方整潔，「呢度應該未入閘，其實落機鐵個層有凳」、「呢個位係閘外，點解唔可以食？食完有冇執番野走先係重點」、「呢度唔係閘內。食完執番啲垃圾就OK。」

有網民則指出，香港站機場快綫層附近雖然有多間食肆，惟由於不設堂食，因此有不少附近上班的打工仔習慣在電梯旁的位置進食外賣，「香港站不嬲都係咁喎，大排香港站上邊返工既（嘅）都係買完外賣企係度食，包括我以前都係」、「這個位未入閘……不過中環站幾間食肆都好X街，冇咩位比人坐」。有網民途經上述位置，證實該位置為閘外，「的確係閘外位置，真心個位係幾X街下，兩層清一色外賣餐廳，我的話通常帶上船食，又或者改去交易廣場醫肚。」

港鐵閘內禁止飲食 最高罰款$2000 

港鐵列明任何人不得在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者最高罰款港幣$2,000。

圖片來源：Threads

