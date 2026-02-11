Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本人眼中的澳牛？計時入座到埋單6.5分鐘極速完食 港網民笑言1步驟：0.3秒都計多！

飲食
更新時間：16:22 2026-02-11 HKT
發佈時間：16:22 2026-02-11 HKT

香港茶餐廳向來以快捷、平價聞名，其中「澳洲牛奶公司」（俗稱「澳牛」）的「光速餐」更成為不少外地遊客來港必試的體驗。近日，一名日本網民分享來港時在澳洲牛奶公司的用餐體驗，全程僅花6.5分鐘就完成入座、點餐、上菜、拍照、進食及結帳，形容是以$35「買了一份帶有香港節奏的回憶」，吸引大批港人留言表示歡迎來港，又笑言「要食5分鐘會唔會太耐？」

日本人眼中的「澳牛」？6.5分鐘極速完食：$35買一份有香港速度回憶 

最近，一名日本插畫師在社交平台發文分享香港之旅心得，特別點名提到澳洲牛奶公司（俗稱「澳牛」），形容這間老字號茶餐廳是「一旦聽過就絕對不會忘記的餐廳」。他當日點了一客熱的蛋白燉鮮奶，並列出當日用餐時各環節所需時間，「入座10秒、點餐10秒、上菜10秒、拍照30秒、享用食物5分鐘、結帳30秒。」從入座到離開僅需6.5分鐘，令他深刻感受到香港明快的生活節奏。最後，他表示這次是以港幣$35「買了一份融合香港快節奏生活的回憶」，認為是一次相當不錯的體驗。 

港網民笑言1步驟：0.3秒都計多！

帖文一出，隨即吸引不少香港網民留言，除了表示歡迎來到香港，「Welcome to Hong Kong! You find the right place to experience true efficiency（歡迎來香港！你找對地方體驗真正的效率）！」又笑稱即使看不懂日文，也能明白帖文內容，指出光顧「澳牛」正是要體驗其速度，「識啲嘢呀！」、「唔識日文，不過明晒。」

有人則調侃樓主的進食速度「要食5分鐘會唔會太耐？」，樓主笑言原因是「有點燙」；有網民則幽默指出帖文列出的結帳時間太長，「埋單要30秒？佢哋會預判你俾幾多錢，一早計好左條數，你俾張100佢已經找好左。0.3秒都計多。」樓主對此則回覆表示：「要排隊」。

來源：Threads

