Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

茶餐廳餐包正確食法？廣州男幫襯茶記早餐好奇求教 港網民列4大建議：鍾意點食就點食！

飲食
更新時間：14:50 2026-02-03 HKT
發佈時間：14:50 2026-02-03 HKT

茶餐廳一向是港人「醫肚」之選，深受本地人及旅客喜愛。最近，一名來自廣州的網民在社交平台發文，表示不時都會來港幫襯茶餐廳，而每次吃早餐時都會看到炒蛋及餐包的配搭，惟不清楚餐包的正確食用方法，遂決定向香港網民請教。帖文迅速引起熱烈討論，有網民整理4種常見食法，亦有不少人直言「其實冇乜分」、「鍾意點食就點食！」即看下文了解詳情。

廣州男幫襯茶記早餐 好奇餐包「要點食？」 港網民列4大建議

近日，有一位來自廣州的網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，表示自己經常在香港茶餐廳吃飯，又不時看到「餐包配蛋」的早餐配搭，對餐包的正確食用方法感好奇，於是決定向眾多香港網民請教，「請教一下各位師兄，請問個餐包要點食？」

帖文引起網民熱議，有人整理出4種常見的食法，「如果講正統西餐禮儀的話，就是把麵包手撕成可一口吃掉的大小，逐塊沾牛油來吃；香港人一般是用餐刀將個包劏開，跟住把牛油塞入去，之後用手拿著成個食；冇牛油的話，亦可以把炒蛋塞入去；有西式湯的話，沾湯吃也可。」該名網民補充，「不過這做法（沾湯吃）在正統西餐禮儀來說，是被視為不雅，但我覺得也不必理會，畢竟茶餐廳唔係乜嘢高級西餐廳，所以也沒有必要依照禮儀作法。」

網民：鍾意點食就點食！

與此同時，有不少網民表示茶餐廳沒有講究的餐桌禮儀，故此餐包也沒有所謂的正確食法，隨心即可，「只要你冇騷擾到人，冇人介意你點食」、「餐包文化係模仿西餐，但香港人其實唔理，茶餐廳也不會精心做餐包去展示工藝，想點食就點食啦」、「鍾意點食就點食」、「其實冇乜分，有啲人夾落個包到，我自己照分開食，茶餐廳你想點食就點食」、「自由！自己鍾意！重點係個包要靚！」、「其實冇規定，話明係茶餐廳，好隨便㗎，隨心食就得，一啲都唔需要講究。」

圖片及資料來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組

文：Y

延伸閱讀：麥當勞龍蝦湯再有新隱藏食法！港人教簡單1步「食上癮」 網民：好似幾出色！
 

最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
20小時前
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
21小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
21小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
21小時前
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
00:11
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
突發
5小時前
一次大戰期間使用的炮彈大小不一，事件中炮彈約20厘米長。
炮彈塞肛│法24歲男直腸疼痛求醫 手術後發現一次大戰炮彈
即時國際
4小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
02:09
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
17小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
19小時前
前《歡樂今宵》主持罕現身大開黃腔 除衫狂撩前港姐亞軍 憶鄭少秋窩心往事極感觸：我會記一世
前《歡樂今宵》主持罕現身大開黃腔  除衫狂撩前港姐亞軍  憶鄭少秋窩心往事極感觸：我會記一世
影視圈
6小時前