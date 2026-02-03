茶餐廳餐包正確食法？廣州男幫襯茶記早餐好奇求教 港網民列4大建議：鍾意點食就點食！

茶餐廳一向是港人「醫肚」之選，深受本地人及旅客喜愛。最近，一名來自廣州的網民在社交平台發文，表示不時都會來港幫襯茶餐廳，而每次吃早餐時都會看到炒蛋及餐包的配搭，惟不清楚餐包的正確食用方法，遂決定向香港網民請教。帖文迅速引起熱烈討論，有網民整理4種常見食法，亦有不少人直言「其實冇乜分」、「鍾意點食就點食！」即看下文了解詳情。

廣州男幫襯茶記早餐 好奇餐包「要點食？」 港網民列4大建議

近日，有一位來自廣州的網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，表示自己經常在香港茶餐廳吃飯，又不時看到「餐包配蛋」的早餐配搭，對餐包的正確食用方法感好奇，於是決定向眾多香港網民請教，「請教一下各位師兄，請問個餐包要點食？」

帖文引起網民熱議，有人整理出4種常見的食法，「如果講正統西餐禮儀的話，就是把麵包手撕成可一口吃掉的大小，逐塊沾牛油來吃；香港人一般是用餐刀將個包劏開，跟住把牛油塞入去，之後用手拿著成個食；冇牛油的話，亦可以把炒蛋塞入去；有西式湯的話，沾湯吃也可。」該名網民補充，「不過這做法（沾湯吃）在正統西餐禮儀來說，是被視為不雅，但我覺得也不必理會，畢竟茶餐廳唔係乜嘢高級西餐廳，所以也沒有必要依照禮儀作法。」

網民：鍾意點食就點食！

與此同時，有不少網民表示茶餐廳沒有講究的餐桌禮儀，故此餐包也沒有所謂的正確食法，隨心即可，「只要你冇騷擾到人，冇人介意你點食」、「餐包文化係模仿西餐，但香港人其實唔理，茶餐廳也不會精心做餐包去展示工藝，想點食就點食啦」、「鍾意點食就點食」、「其實冇乜分，有啲人夾落個包到，我自己照分開食，茶餐廳你想點食就點食」、「自由！自己鍾意！重點係個包要靚！」、「其實冇規定，話明係茶餐廳，好隨便㗎，隨心食就得，一啲都唔需要講究。」

圖片及資料來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組

文：Y