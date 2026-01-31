麥當勞龍蝦湯再有新隱藏食法！港人教簡單1步「食上癮」 網民：好似幾出色！

麥當勞McDonald's深受港人歡迎，除了麥樂雞、巨無霸、McGriddles等招牌美食，網絡上同時流傳一些隱藏版食法，如在麥炸雞加入茄汁和砂糖變成「韓式炸雞」，衍生無限創意配搭。最近，有港人在社交平台分享全新麥當勞隱藏食法，在新春限定推出的小龍蝦湯中加入一款食物，即可簡單變成暖胃又飽肚的主食，更直言「最近食上癮」，引來不少網民關注，並表示「好似真係幾好味」！

麥當勞龍蝦湯隱藏食法爆紅！港人教簡單1步「食上癮」

最近，有網民在社交平台發文分享麥當勞小龍蝦湯的全新食法，更直言「最近食上癮」，其做法簡單，只需購買一份麥當勞小龍蝦湯及一個華御結的三文魚飯團，將飯團放入熱湯中，然後簡單稍作攪拌，隨即可以升級變成「三文魚龍蝦湯飯」，飽肚又暖胃，尤其適合最近微涼的天氣。

網民欣賞：好似幾出色！

帖文公開後隨即引來不少網民留言，有人更表示計劃馬上試食，「痴x線，我預備好就會試下」；有網民笑言誤會是麥當勞的新品，「睇左第一句，心諗原來M記有飯食，仲要係湯飯」、「好似真係幾好味」；亦有網民分享類似做法，「其實幾正，之前返工會買2個10蚊七仔飯團，返到公司加麵豉湯食」、「個湯熱啲更好，今日飲個湯微溫only」。

有人則認為這個組合價錢偏貴，但估計味道不錯，「咁樣食都幾貴下，但又好似幾出色」。麥當勞早前宣布推出一系新春限定美食，其中包括小龍蝦湯，以香濃龍蝦湯底配上小龍蝦及忌廉，單點售價為$20.5，而華御結三文魚飯團售價為$20。

除了「三文魚龍蝦湯飯」，小龍蝦湯還有其他隱藏食法，如有網民會將扭扭薯條浸小龍蝦湯，形容是「邪教食法」，亦有人表示「唔係咁食點食？」此外，亦有人建議將牛油粟米加入小龍蝦湯，變成「龍蝦粟米湯」，有疑似麥當勞員工更在帖文下留言，表示「我間鋪都有好多員工咁樣食，我都跟埋，真係好好食」。

來源：Threads、麥當勞關注組（香港）

文：LW