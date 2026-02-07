講解7款罐頭鮑魚特點 賀年菜點煮鮑魚最好味？1款性價比高｜食材知識

鮑魚是必備賀年菜，為省卻烹飪工序，不少人以罐頭鮑魚代替乾鮑。今天請來海味店負責人，分享市面上常見罐頭鮑魚的特點、吃法及選購貼士，並有營養師講解鮑魚的食用價值與宜忌，讓大家輕鬆自煮鮑魚年菜又吃得健康。

恒興行負責人Macy指現在很多罐頭鮑魚都在罐底清楚列明鮑魚頭數，方便選購。



專家講解 罐頭鮑魚分2品種：野生、飼養

野生及體積越大 價錢越貴

鮑魚寓意包羅萬有、招財進寶，是春節盛宴的必備佳餚。炮製乾鮑需時且必須準備大量配料，想方便的話不妨改用罐頭鮑魚做菜。恒興行負責人Macy說，市面上的罐頭鮑魚大多來自南非、澳洲、墨西哥或中國大連，主要分為野生鮑魚和飼養鮑魚兩種。由於鮑魚生長速度緩慢，因此越大隻價錢越貴。深海捕獲的純天然鮮鮑魚因罕有且產量有限，價錢亦比養鮑高昂。此外，養殖鮑魚的產地與方法不同，味道和質感亦各異，加上後期處理、調味及燜煮技術也各有特色，令品質差參不齊。



7款罐頭鮑魚特點 按照吃法炮製年菜

1. 鹽水清湯黑邊鮑魚 野生海捕

鹽水清湯黑邊鮑魚

特點：標榜選用野生海捕的黑邊鮑魚，不含防腐劑，只加水和鹽凸顯鮮甜及濃郁的鮑魚原味。

產地：澳洲

成分：鮑魚、水、鹽。

味道：鹹鮮香甜，有濃郁鮑魚味。

吃法：冷盤，將鮑魚切片，蘸日式醬油提鮮。

頭數：1頭/罐

價錢：$298/罐/A

2.鮑汁黑邊鮑魚 肥大肉厚

鮑汁黑邊鮑魚

特點：由人手於深海捕獲的罕有黑邊鮑魚，每隻都肥大肉厚，不經漂白工序。

產地：澳洲

成分：鮑魚、鮑汁、醬油、糖。

味道：醬汁鮮美不會太鹹，肉質細嫩有彈性。

吃法：扣鵝掌或其他名貴海味，如海參或花膠。

頭數：1頭/罐

價錢：$298/罐/A

3. 頂湯紅燒鮑 性價比高

頂湯紅燒鮑

特點：採用高溫高壓殺菌工序生產，不加防腐劑、人造香料及色素。

產地：中國

成分：鮑魚、白砂糖、飲用水、高湯、食用鹽。

味道：軟滑鮮甜。

吃法：即食、伴麵及撈飯。

頭數：3頭/罐

價錢：$168/2罐/A

4. 蠔油紅燒鮑魚 惹味鮮香

特點：醬汁濃稠，鮑魚大小適中，利用蠔油及紅燒汁提升鮑魚鮮味。

產地：中國

成分：鮑魚、蠔油、紅燒汁、白砂糖、醬油。

味道：香軟，充滿醬汁鮮味。

吃法：煮熱罐內醬汁，將鮑魚配灼熟蔬菜，淋上醬汁。

頭數：4頭/罐

價錢：$88/罐/A

5. 車輪鮑 鮑味濃郁 極品級

車輪鮑

特點：選用在墨西哥無污染海域生長的野生鮑魚製成，被譽為罐頭鮑魚中的極品。

產地：墨西哥

成分：鮑魚、水、鹽。

味道：肉質緊緻，鮮甜有嚼勁，鮑魚味濃郁。

吃法：冷盤、扣煮。

頭數：1頭/罐

價錢：$900/罐/A

6. 紅燒鮑魚 即開即食

紅燒鮑魚

特點：加高湯及調味料用慢火紅燒至入味，讓鮑魚吸收醬汁精華。

產地：中國

成分：鮑魚、頂湯、水、鹽。

味道：軟腍有香濃的醬汁鮮味。

吃法：即食、涼拌。

頭數：8頭/罐

價錢：$88/罐/A

7. 清湯鮑魚 彈牙嫩滑

清湯鮑魚

特點：屬可持續發展的優質養殖鮑魚，處理過程無添加化學物，保留鮑魚鮮味。

產地：南非

成分：鮑魚、水、鹽。

味道：肉質柔軟彈牙，鮮甜嫩滑。

吃法：切片即食、涼拌、清炒。

頭數：5頭/罐

價錢：$204.5/罐/B



1頭鮑（圖左）與3頭鮑分別很大，頭數越小代表鮑魚越大隻。

如何選購罐頭鮑魚？

市面上罐頭鮑魚款式五花八門，要挑選合適的鮑魚，除留意產地及成分外，還要注意以下幾點：

按烹法挑選鹽水或鮑汁的罐頭鮑魚。

鮑汁會用蠔油、醬油及上湯等調味再紅燒，除有鮑魚本身味道，亦有紅燒鮑汁風味。

鹽水即清湯，主要凸顯鮑魚的鮮味。

罐底顯示的數字，代表罐內鮑魚的數量，即是每罐鮑魚的頭數。

罐頭鮑魚可即開即食，可原罐烚煮翻熱，或再次烹煮，各有技巧。

點解及如何烚煮原罐鮑魚？

罐頭鮑魚可即開即食，翻熱或再次烹煮有不少技巧，將原罐鮑魚烚煮數小時有何作用？

將罐頭鮑魚原罐烚煮，可令煙韌有咬口的部位變得柔軟更易消化，適合老人家或小朋友進食。

先撕掉罐頭外的包裝紙，才加水蓋過罐頭烚約6小時，期間留意有否乾水。

烚完別馬上開罐，避免被罐內壓力濺出的熱汁灼傷。

留意罐頭鮑魚有機會在烚煮期間令鮮味流失。

秀英海味雜貨負責人Natalie表示，罐頭鮑魚入罐前已用鹽水或紅燒方法燜煮，建議即開即食。

點煮罐頭鮑魚最好味？

罐頭鮑魚不適合長時間烹調，或加入大量調味料再煮，因鮑魚入罐前已用鹽水或紅燒方法燜煮至最佳口感。

建議即開即食，簡單埋芡或稍微扣煮即可。

想品嘗鮑魚原汁原味，可切片清炒，並加入如三色椒或菇菌類凸顯鮮味。



營養師拆解 5大鮑魚食用宜忌 哪類人慎食？

香港營養師學會認可營養師黃彥澄（Joey）指出，鮑魚營養豐富，但並非所有人適合食用：

鮑魚是低脂高蛋白食物，富含Omega-3脂肪酸、鐵、碘、硒及鈣等微量營養素，有助維護視力健康、調節生理功能和強化免疫系統。 鮑魚屬高嘌呤食物，易誘發痛風，高尿酸或痛風患者應避免進食。 對貝類或海鮮過敏的人應禁食鮑魚。 鮑魚的蛋白質和礦物質含量較高，腎功能較弱的人士須特別謹慎，以免增加腎臟負擔。 由於鮑魚較難消化，腸胃敏感宜少量及細嚼進食。



A. 秀英海味雜貨

營業時間：9:00至19:00

地址：旺角奶路臣街3號

查詢：9802 0751

網址：按此

B. 恒興行

營業時間：星期一至五/9:00至17:30分；星期六/9:00至17:00；星期日及公眾假期休息

地址：上環高陞街19號

查詢：2548 0153

網址：按此

文：EH 圖：星島日報