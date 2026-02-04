大家樂快閃3日下午茶優惠！炸雞髀配紅豆冰$29起 午市燒味飯$42起

想以超值價錢享受一頓愜意的下午茶？最近，連鎖快餐店大家樂推出限時驚喜優惠，一連三日帶來超抵食的下午茶優惠，當中經典的脆炸雞髀配紅豆冰僅以低至$29即可歎到，另外午市更有燒味飯優惠，絕對是午市及下午茶時段的慳錢恩物！

大家樂超值下午茶優惠！$29起歎炸雞髀配紅豆冰

對於下午茶的要求，莫過於一份能滿足口腹之慾，價格又實惠的餐點。大家樂今次推出的「脆炸雞髀」下午茶，完美符合這兩大要求。只需$27，即可享用一件即叫即炸、外皮金黃酥脆、內裡肉質嫩滑多汁的招牌脆炸雞髀，配上一杯香濃的港式熱奶茶、咖啡或清涼汽水，加$2更可升級為大家樂的人氣之選「粒粒紅豆冰」。

如果想讓下午茶體驗更加豐富，只需$32的「脆炸雞髀配滋味焗薯」紅豆冰套餐便是絕佳選擇。套餐除了包含原有的主角「脆炸雞髀」外，更附上一個暖烘烘的「滋味焗薯」。焗薯口感綿密，搭配滋味醬料，帶來滿滿的飽足感。

午市特價燒味飯 叉燒/叉雞飯$42起

除了吸引的下午茶，兩款份量十足的午市套餐同步登場。當中「鹹香雞叉燒飯」配紅豆冰售$47，一次過可以品嚐到肉質嫩滑的鹹香雞，以及蜜汁香甜的經典叉燒，雙拼組合最適合心大心細的食客。而「鹹香雞飯」配紅豆冰則售$42，讓偏愛雞肉的顧客能專心品嚐其鮮味。

大家樂3日快閃優惠詳情

推廣日期：2026年 2月4日至2月6日

供應時間： 午市／下午茶時段

條款及細則： 優惠受條款及細則約束。 食品供應視乎個別分店的供應情況而定。 優惠產品數量有限，售完即止。



2大連鎖店優惠 美心MX/大快活

1. 美心MX 港式早餐優惠

美心MX近日推出全新早餐系列，主打經典港式風味，以實惠價格讓顧客在寒冷早晨享用熱騰騰的早餐。基本套餐包括「是日靚粥」搭配全新推出的酥脆細油炸鬼，只需$32起即可品嚐，粥品綿滑暖胃，油炸鬼外脆內鬆，份量適中適合一人享用，浸入粥中更添風味。

2. 大快活 賀年套餐優惠

為慶祝馬年到來，大快活推出多款新春限定菜式，適合不同用餐時段享用。晚市限定「富貴迎春二人餐」售價僅$138，包含脆魚片海蜆粉絲煲及菠蘿大蝦咕嚕肉等菜式，配以滋補燉湯及白飯，帶來豐盛而溫暖的二人晚餐體驗。下午茶時段則有「新春黃金包」登場，外脆內軟，口感誘人，會員更可享專屬折扣。

資料來源：大家樂 Café de Coral