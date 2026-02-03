灣仔薔紅餐廳燒春雞進駐將軍澳！ 頂手Pizza-Box舊舖位 2.8正式開張買燒雞送飲品
更新時間：17:49 2026-02-03 HKT
灣仔人氣薔紅餐廳進駐將軍澳！以脆皮燒春雞聞名的薔紅餐廳及副品牌「薔紅宅急便」近年「逆市擴張」，先後在元朗、紅磡等地開設分店。最近，餐廳宣佈將進駐將軍澳，在2月8日正式開張，頂手Pizza-Box位於坑口村的舊舖位。新店設有新張優惠，凡購買1客金牌脆皮燒雞即送飲品，即看下文了解詳情。
灣仔薔紅餐廳燒春雞進駐將軍澳！2.8正式開張買燒雞送飲品
日前，「薔紅宅急便」在Threads上宣佈，將軍澳坑口分店將於2月8日正式營業。該舖位前身是Pizza-Box，自去年9月結業後由「薔紅宅急便」接手，店家原本預告將於去年11月開張，其後延遲至今月才正式開業。新店設有開張優惠：凡購買一客金牌脆皮燒春雞（售價$78），即可獲贈一枝楊枝甘露。
開業逾30年 主打脆皮燒雞/酥炸牛腩
「薔紅餐廳」首店位於灣仔莊士敦道，至今開業超過30年，主品牌以傳統茶餐廳模式經營，而副品牌「薔紅宅急便」則採用自助快餐形式，顧客需於門外自助點餐機落單，並自行取用餐具及醬料。「薔紅宅急便」近年迅速擴充業務，全港現設有5間分店，分別位於紅磡、元朗、佐敦、東涌及即將開業的坑口。「薔紅宅急便」主打「金牌脆皮燒雞」，採用即叫即烤方式製作，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，配菜可自選意粉、沙律或薯條，而餐廳內其餘的出品亦十分出色，如酥炸牛腩、酥炸豬手、肉絲炒麵等等。
「薔紅宅急便」分店
將軍澳店
- 地址：將軍澳坑口村22號地下
東涌店
- 地址：東涌達東路20號東薈城名店倉7樓704號舖大食代10號舖
- 營業時間：星期一至日 11:30 - 21:30
元朗店
- 地址：元朗鳳攸北街11-15號益發大廈地下19-20號舖
- 營業時間：星期一至日 11:30 - 21:30
佐敦店
- 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店Eaton Food HallLG樓
- 營業時間：星期一至日 11:00 - 21:00
紅磡店
- 地址：紅磡崇志街28號地舖
- 營業時間：星期一至日 11:00 - 21:00
圖片及資料來源：Threads@rosefooddelivery
文：Y
