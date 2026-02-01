銅鑼灣泰菜新貴！前賭王御廚坐鎮Soi Thong銅巷 $68起歎正宗古法船麵

銅鑼灣美食林立，近日又再添一間備受矚目的泰式餐廳！全新泰國街頭風味餐廳「Soi Thong 銅巷」上月開幕，由前澳門新葡京酒店的星級泰菜主廚Chomchuen Pornphen主理，將米芝蓮級數的廚藝帶到街頭。餐廳主打多款正宗泰北美食，其中每日慢熬6小時的「泰北古法船麵」，湯底濃郁，層次豐富，誓要以最地道的滋味衝擊食客的味蕾。

銅鑼灣泰菜Soi Thong銅巷 前賭王掌勺重現泰菜靈魂

「Soi Thong 銅巷」的靈魂人物，無疑是擁有超過30年經驗的總廚Chomchuen Pornphen。她曾於澳門新葡京酒店掌舵泰菜長達19年，廚藝足跡遍及高級食府，更曾是已故賭王何鴻燊先生的專屬主廚。Chomchuen主廚抱持著傳承手藝的熱誠，毅然從高級酒店走入銅鑼灣街頭，堅持所有醬料、湯底均親力親為，每日花上數小時手工製作，務求將最純正、細膩的泰式風味呈現。這種由星級酒店廚房延伸至街頭小店的匠人精神，讓每一道菜式都充滿了溫度與靈魂。

$68歎古法船麵！必試每日鮮製濃郁湯底/秘製咖哩

來到Soi Thong，絕對不能錯過兩大招牌麵食。「泰北古法船麵」的湯底是精髓所在，以牛骨等16種材料每日熬煮長達6小時，湯色深邃，香氣醇厚。搭配以羅望子、椰糖和乾辣椒熬製的秘製辣汁，酸、甜、辣味層次分明，有別於坊間只得單一辣味的船麵。食客可選豬肉、牛肉甚至A4和牛，午市套餐僅由$68起，性價比極高。

另一款「泰北咖哩湯麵（$98起）」同樣出色，主廚拒用現成咖喱膏，每日以南薑、香茅等新鮮香料手炒，更獨家加入椰青碎，令咖哩汁清甜細膩，椰香滿溢。配上每日現炸的香脆燒肉，或是油花甘香的A4和牛，濃郁的咖哩與甘香的肉感完美交融，每一口都是享受。

細味精緻街頭小食 手打蝦餅與秘製甜品顯功架

除了招牌麵食，餐廳的多款佐酒小食和經典菜式同樣出色。「泰式手打蝦餅（午市套餐加配$24）」混合鮮蝦、墨魚及蝦米手打而成，外脆內彈，鮮味十足；「泰式地道串燒(午市套餐加配$24）」配上以新鮮大辣椒、番茄等調製的泰北沙嗲醬，口感清爽微酸，更能突顯肉香。其他如膠質豐盈的「泰式豬手飯」、清新爽口的「泰式柚子蝦沙律」和鮮甜彈牙的「泰式醃生蝦」都是必試之選。

飯後甜品及飲品亦見心思，每日新鮮製作的「斑斕千層糕」軟糯香甜，「椰汁糕」則靜置焗過夜，口感格外香滑，為這場泰味盛宴畫上完美句號。

Soi Thong (銅巷)