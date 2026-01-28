文華東方酒店自助餐買一送一！人均$395起任食波士頓龍蝦、雪蟹腳、鮑魚

香港文華東方酒店內的快船廊以典雅環境與上乘佳餚深受歡迎。最近，餐廳與旅遊平台合作推出驚喜快閃優惠，半自助午餐及自助晚餐均有買一送一或買二送二折扣，人均最低價$395起，即可無限享用多款時令海鮮與環球美食。

文華東方酒店快船廊自助餐買一送一！$395起任食波士頓龍蝦、雪蟹腳、鮑魚

想在午間享受一場寫意的盛宴，平日的半自助午餐是絕佳選擇。快船廊的自助餐桌上準備了六款新鮮直送的海鮮，當中包括肉質飽滿的波士頓龍蝦鉗、紐西蘭青口、爽口海螺、鮮甜雪蟹腳、豐腴麵包蟹及挪威凍蝦，單是海鮮已值回票價。

此外，更有任食壽司刺身、沙律吧、精選湯品及甜品車，讓人目不暇給。午餐更可從六款現煮主菜中任選其一，選擇包括紅燒魚肚拌鮑魚、肉汁豐富的烤美國頂級牛肋排及香氣四溢的海南雞飯等，滿足不同口味。

晚市的自助餐體驗則更為豐盛，海鮮選擇升級至八款，包括開邊波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳及法國藍青口等，讓海鮮愛好者大快朵頤。季節限定菜式同樣出色，例如惹味的鹹蛋黃炒蝦、肉嫩皮滑的廣式豉油雞、以及充滿鑊氣的廣式醬油雞。烤肉區更是焦點所在，由專人為您奉上慢烤特級美國牛肋排，外層焦香，內裡軟嫩多汁，搭配約克郡布甸及香濃肉汁，帶來最傳統的英式風味。

除了海鮮與烤肉，快船廊的自助餐亦網羅了世界各地的佳餚。日式美食區提供多款新鮮刺身，如三文魚、吞拿魚、帶子等，還有各款精緻手握壽司及手卷。想吃點熱食，中式麵檔提供清湯牛腩、龍蝦爪、蝦等豐富配料，可自由搭配上海幼麵、米線或粉絲。最後，別錯過滿載自家製雪糕的甜品車與芝士手推車，為這場盛宴畫上完美句號。