文華東方酒店自助餐買一送一！人均$395起任食波士頓龍蝦、雪蟹腳、鮑魚
更新時間：19:11 2026-01-28 HKT
發佈時間：19:11 2026-01-28 HKT
香港文華東方酒店內的快船廊以典雅環境與上乘佳餚深受歡迎。最近，餐廳與旅遊平台合作推出驚喜快閃優惠，半自助午餐及自助晚餐均有買一送一或買二送二折扣，人均最低價$395起，即可無限享用多款時令海鮮與環球美食。
想在午間享受一場寫意的盛宴，平日的半自助午餐是絕佳選擇。快船廊的自助餐桌上準備了六款新鮮直送的海鮮，當中包括肉質飽滿的波士頓龍蝦鉗、紐西蘭青口、爽口海螺、鮮甜雪蟹腳、豐腴麵包蟹及挪威凍蝦，單是海鮮已值回票價。
此外，更有任食壽司刺身、沙律吧、精選湯品及甜品車，讓人目不暇給。午餐更可從六款現煮主菜中任選其一，選擇包括紅燒魚肚拌鮑魚、肉汁豐富的烤美國頂級牛肋排及香氣四溢的海南雞飯等，滿足不同口味。
晚市的自助餐體驗則更為豐盛，海鮮選擇升級至八款，包括開邊波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳及法國藍青口等，讓海鮮愛好者大快朵頤。季節限定菜式同樣出色，例如惹味的鹹蛋黃炒蝦、肉嫩皮滑的廣式豉油雞、以及充滿鑊氣的廣式醬油雞。烤肉區更是焦點所在，由專人為您奉上慢烤特級美國牛肋排，外層焦香，內裡軟嫩多汁，搭配約克郡布甸及香濃肉汁，帶來最傳統的英式風味。
除了海鮮與烤肉，快船廊的自助餐亦網羅了世界各地的佳餚。日式美食區提供多款新鮮刺身，如三文魚、吞拿魚、帶子等，還有各款精緻手握壽司及手卷。想吃點熱食，中式麵檔提供清湯牛腩、龍蝦爪、蝦等豐富配料，可自由搭配上海幼麵、米線或粉絲。最後，別錯過滿載自家製雪糕的甜品車與芝士手推車，為這場盛宴畫上完美句號。
- 【平日半自助午餐買一送一】
- 優惠價：$790/2位（人均$395，原價$724/位）
- 用餐時間：12:00 - 14:00
- 【自助晚餐買一送一 / 買二送二】（情人節及農曆新年適用）
- 優惠價：
- $1,186/2位（人均$593）
- $2,372/4位（人均$593）
- 用餐時間： 18:00 - 20:00 或 20:30 - 22:30
- 優惠價：
- 【週日生蠔早午餐買二送二】
- 優惠價： $2,372/4位（人均$593）
- 用餐時間： 12:00 - 15:00
- 優惠資訊
- 開搶日期： 2026年1月28日 18:00
- 用餐日期： 2026年1月29日至2月28日
- 地址： 香港中環干諾道中5號 香港文華東方酒店
