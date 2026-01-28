W酒店自助餐買一送一！$323起任食生蠔/龍蝦/雪蟹腳加送花雕醉鮑魚 歎無限暢飲氣泡酒/果汁

座落於香港W酒店的KITCHEN餐廳，向來以其時尚的環境和高品質的環球美食，成為自助餐愛好者的熱門之選。最近W酒店更推出獨家快閃優惠，讓顧客能以「買一送一」的震撼價，享受這間五星級酒店餐廳的豐盛自助餐，折後人均消費低至$323即可品嚐琳瑯滿目的冰鎮海鮮與精緻熱食，用餐日期更橫跨情人節及農曆新年，絕對是近期不容錯過的高質餐飲體驗！

W酒店海鮮自助餐 生蠔龍蝦蟹腳刺身任食

香港W酒店KITCHEN餐廳的自助餐以其「極致海鮮」主題而聞名，為食客呈獻一場華麗的味覺旅程。豐盛的冰鎮海鮮吧堆滿了每日新鮮直送的時令海鮮，包括開邊龍蝦、飽滿的雪蟹腳、鮮甜的藍青口、麵包蟹及蜆類，單是視覺上已極具衝擊力，海鮮迷絕對能在此大快朵頤。晚餐時段更會供應即開生蠔，入口盡是新鮮的海洋氣息。旁邊的日式美食站同樣毫不遜色，廚師會為您準備多款新鮮的壽司及厚切刺身，滿足您對日本料理的渴望。

除了冰涼的頭盤，互動式的即製餐檯更是KITCHEN自助餐的一大亮點。賓客可以近距離欣賞廚師團隊的精湛廚藝，感受熱氣騰騰的鑊氣。當中，蒜香白酒煮花甲青口意粉香氣四溢；即烤美食站則在晚市時段獻上各款風味燒烤，例如香氣撲鼻的蒜香牛油燒生蠔和充滿日式風味的柚子胡椒燒秋刀魚。菜單亦囊括多款亞洲特色佳餚，如惹味的星洲辣椒蟹，以及香脆可口的金沙軟殼蝦。西式精選菜式同樣出色，法式芝士焗海鮮香濃誘人，而香煎扇貝配牛柳的「海陸雙拼」更是肉食愛好者的必試之選。

每位送招牌花雕醉鮑魚 果汁氣泡酒無限暢飲

為讓用餐體驗更上一層樓，自助餐會為每位賓客獻上限定的尊貴菜式。午市的賓客可享用一份「W招牌花雕醉鮑魚」，鮑魚吸收了香醇的酒香，口感彈牙；晚市的賓客則可品嚐一客滋補暖胃的「W招牌海味燉湯」。此外，用餐體驗亦搭配豐富的沙律吧、地道港式燒味、精緻點心及專屬烤肉檔。最後，別忘了移步至甜品廊，那裡的精緻甜點將為這場盛宴畫上完美句號，當中包括層次豐富的紅桑子開心果撻和清新的柚子蛋白霜蛋糕，每一口都是甜蜜的享受。

【買一送一】自助午餐（12:00 - 14:30）

星期一至五： 2位 HK$646（人均HK$323），連指定果汁無限暢飲。

星期六、日及公眾假期： 2位 HK$802（人均HK$401），連指定氣泡酒無限暢飲。

【買一送一】自助晚餐（18:00 - 22:00）

星期一至四： 2位 HK$1,018（人均HK$509），連指定果汁無限暢飲。

星期五至日、公眾假期及前夕： 2位 HK$1,090（人均HK$545），連指定氣泡酒無限暢飲。

恒生信用卡優惠：

憑恒生優越理財 World Mastercard 信用卡預訂滿HK$1,000，並輸入優惠碼【HASE300】，可享HK$300即時折扣。

預訂及用餐詳情：