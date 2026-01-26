連鎖快餐店突發優惠！一連五日 1招即享全單8折 全日早午茶晚市都有得減

連鎖快餐店大快活快閃優惠！大快活以其多元化的餐點、親民價格及穩定品質，成為許多市民日常用餐的熱門選擇。為回饋顧客，大快活由即日起推出一項極吸引的限時優惠，會員透過手機應用程式點餐及下單，即可享全單8折優惠。對於精打細算的消費者而言，無疑是月底的「糧尾救星」！

大快活會員手機落單即享！早午茶晚市全單8折

連鎖快餐店大快活的手機點餐功能，讓顧客可隨時隨地預先下單，省卻排隊等候的時間。由即日起至1月30日一連5天，大快活會員只需透過官方手機App點餐及下單，結賬時即可享8折優惠。無論是堂食或是外賣，都可享用這個極優惠的折扣。

優惠涵蓋早餐、午餐、下午茶以至晚餐等時段，除零售產品、千層花型蛋撻、茶市阿活爆抵價、$99晚市小菜二人餐、盆菜及派對美食外，顧客購​買其餘單點美食或套餐，均可享此優惠，例如煲神煲仔飯系列、咖喱系列，或是下午茶大大隻炸雞髀等，趁著這次8折優惠，正是重溫這些經典美味或發掘其他心水餐點的最佳時機。

大快活8折優惠

2大連鎖快餐優惠 一粥麵/美心MX

1. 一粥麵︰玩遊戲贏$5優惠券

一粥麵近期推出社交媒體推廣，顧客參與小遊戲即有機會贏取$5電子優惠券。優惠適用於店家招牌的「最鮮魚湯粥系列」，湯底以新鮮魚骨熬製，味道鮮甜，粥底綿滑。主打有鮮鯇魚腩粥、鮮鯇魚腩豬潤粥及鮮鯇魚腩鯪魚球粥等，顧客只需簡單步驟參與活動，便能以優惠價享受這份冬日暖心美味。

2.美心MX︰$32起港式早餐

美心MX推出$32起的「是日靚粥」配油炸鬼早餐套餐，為顧客提供經濟實惠的選擇。只需加$3起，即可升級搭配香煎蘿蔔糕或港式燒賣等點心，自由組合，性價比高。此外，早餐系列亦有嫩滑腸粉供應，配上特製醬汁，為食客提供更多元的港式早餐體驗，展開充滿活力的一天。

資料來源︰大快活 Fairwood