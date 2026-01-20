大家樂$34激抵價早餐！歎香煎牛扒配腸仔＋炒麵＋飲品 附2大連鎖快餐優惠

香港人生活節奏急促，一份能喚醒身心的早餐尤其重要。連鎖快餐店大家樂一向方便快捷、價錢親民，近日更再度推出極具吸引力的早餐優惠，只需$34即可享用一份包含香煎牛扒、腸仔及炒麵的超值套餐，讓顧客以豐盛美味的早餐，迎接元氣滿滿的一天！

大家樂$34飽肚早餐 煎牛扒配惹味腸仔+炒麵

大家樂近日推出極具吸引力的早餐優惠。

這份早餐的主角是份量十足且賣相誘人的香煎牛扒。牛扒肉質鮮嫩，肉味濃郁，為早晨提供充足蛋白質。套餐中搭配的惹味腸仔，更是港式早餐中不可或缺的經典配角。鹹香滋味與牛扒互相輝映，帶來雙重享受。

套餐還貼心地配上了充滿地道港式風味的炒麵，中西合璧，提供極大的飽足感。最後再來一杯香滑的港式奶茶、濃醇的即磨咖啡，或是冰爽的凍飲，為這頓豐盛的早餐劃上完美句號。

大家樂早餐優惠詳情

優惠名稱: 香煎牛扒早餐

優惠價格: $34

套餐內容: 香煎牛扒、腸仔、炒麵，配熱茶／咖啡／汽水

優惠期限: 詳情請留意大家樂官方公佈或向各分店職員查詢。

條款及細則: 圖片僅供參考，食物款式及份量以實物為準。 優惠僅適用於早市供應時段。



2大連鎖快餐優惠 美心MX/大快活

1. 美心MX $32起港式早餐

美心MX推出$32「是日靚粥」配酥脆油炸鬼套餐，還提供了多款點心加配選項，打造豐富組合。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升級至香煎蘿蔔糕或港式燒賣套餐，CP值極高。此外，早餐系列還有腸粉可供選擇，嫩滑的腸粉配上特製的醬汁，是另一款不容錯過的美味。

2. 大快活派$30現金券

即日起至2月1日，大快活聯同八達通推出限時優惠。顧客凡於「大快活」手機App或分店自助點餐機單次消費滿港幣$50，並使用八達通付款，即可在下個星期一於「大快活」App內獲贈$10電子現金券一張。在為期三週的推廣期內，每週均可賺取一次，總回贈高達$30，讓您在享受美食的同時節省更多。

資料來源：大家樂 Café de Coral、美心MX (Maxim's MX)、一粥麵