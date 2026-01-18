港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點

鐵板牛扒餐為老牌扒房的特色美食之一，特別是將醬汁倒進熱騰騰的熱板之上，那種「滋滋」聲音很療癒！近日港人路經樂富一間港式扒房，大讚其鐵板肉眼扒抵食，配有薯菜只需$XX。原來該店為本地開業逾40年的老字號西餐廳，其中1店更見證九龍灣的變遷，勾起網民的集體回憶：「以前嚿牛油係重點！」

港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX

老牌扒房少不了鐵板扒餐這款特色美食，近日有港人路經樂富一間港式扒房「茜廊餐廳」，大讚其$75鐵板特級肉眼扒抵食，更可選淋上黑椒汁、蒜茸汁、燒汁。雖然鐵板特級肉眼扒不包含套餐，但配有薯仔及蔬菜相當豐富，客人可加$10選配羅宋、忌廉湯、白飯、意粉、蒜蓉包或飲品，或是額外加錢加配風乾火腿、肉醬薯角、法式焗田螺薯蓉等小食。樓主最後選擇加配羅宋湯，大讚「勁足料好飲」，最後連同加一埋單只需$94。

1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點

原來茜廊餐廳早於1981年開業，至今屹立九龍灣德福廣場已45年，見證該區的繁華變遷，亦成為幾代人的集體回憶，連同九龍灣德福店，目前茜廊於天水圍、樂富及上水開設共4間分店。茜廊的鐵板牛扒勾起一眾網民的集體回憶，有網民回憶起20多年前該餐廳為「貴貴哋嘅餐廳」，近年轉營為平民港式西餐廳，「成日都有特價扒餐，性價比我覺得幾ok，分分鐘而家仲平過佢廿年前」。

有自小於九龍灣長大的網民表示「由細食到大」，直到長大後亦有繼續光顧，「懷舊吓返去食，嗰舊蒜茸牛油先係令人最掛住～」、「好細個時嘅回憶，記得叫牛扒仲會推架車仔喺你面前煎」、「以前細個行過，同媽咪都覺得好高級」、「出嚟做嘢先第一次入去食嘢，感覺係食情懷」。有網民與丈夫初相識時便於茜廊餐廳用餐，「我同老公喺德福花園做同事識，亦一齊喺茜廊食過早餐，對我哋嚟講都係一種回憶，已經係17年前嘅事！」。除了鐵板牛扒之外，有網民推仲其咖哩雞飯，「當年細細個入面係好暗，枱頭有蠟燭，我仲會成日吹熄佢，仲記得食過一次咖哩雞飯係非常之好食」。

文:RY

資料及圖片來源:walkinghk2025＠Threads、jkycst@Threads