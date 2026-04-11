中菜推介2026｜精選9大中菜餐廳新菜單 粵菜/養生菜/順德菜/川菜/滬菜

中菜向來最受港人歡迎，因各地方中菜各具風味，選擇豐富可迎合不同口味。今日為大家精選9間人氣中菜餐廳的新菜單，包括精品粵、粵式酒饌、新派中菜、順德菜、現代川菜、正宗廣府菜、摩登粵菜、特色滬菜及川粵融合菜，全以優質食材配搭細緻的烹調，盡展大廚的廚藝及地方菜的精髓。

中菜推介2026｜精選9大中菜餐廳 時令新菜單

1. 粵式酒饌｜明閣 限定粵菜 結合中西佳釀入饌

喜歡品嘗善用多樣化食材的粵菜，星級食府明閣便經常為食客帶來驚喜。像是即日至5月31日供應的「醴饌珍頌」，由中廚部行政總廚李悅發師傅，與高級助理餐廳經理及侍酒師李振鋒合作，推出融合多款中西佳釀的限定中菜單，選用如梅酒、黃酒、玫瑰露、砵酒和干邑等，製成火燄砵酒15年陳皮焗台山蠔、手工黃酒蒸本灣肉蟹伴陳村粉等8道佳餚。

自家浸梅酒魚子醬凍鮑魚用自釀的梅酒將南非溏心鮑魚浸漬，鹹鮮的魚子醬與帶有梅酒清香的啤梨件作點綴，吃起來鮮美清香。鵝肝的做法亦與別不同，先用洛神花酒平衡鵝肝的油脂，然後加百香果汁製成滑溜細膩的凍糕，口感細緻，滿溢果味與酒香。此外，每道菜均可加錢配搭侍酒師精挑來自世界各地的特色美酒，提升味道層次和用餐氣氛。

明閣

營業時間：午餐——周一至周五/11:00至14:30、周六至周日及公眾假期/10:30至15:30；晚餐——每日18:00至22:30

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

查詢：3552 3300

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2. 精品粵菜｜凱悅軒 新主廚以花香鮮果炮製新菜

主打精品粵菜的凱悅軒，新任主廚林熙偉師傅設計的新菜式，加入桂花、鮮果及花蜜等作菜，展現廣東菜的鮮香層次外，亦講究造型及擺盤。如開胃前菜桂花薏米柚皮凍，把傳統熱吃粵菜柚皮改頭換面，利用清新不膩的輕盈口感凸顯柚子的芳香。原本厚實的柚皮，經過多重繁複的工序去除苦澀味後，再加桂花糖與檸檬汁蒸煮三小時，味道充滿驚喜。

主菜推介有25年雕王紅葱頭葱油三黃雞，以及崧子仁青葱醬牛油果帶子野米飯等。改良自古早咕嚕肉的焦糖菠蘿咕嚕腩卷，選用五花腩薄片卷取代豬肉塊，令油脂更甘香豐腴，加上慢火煎至焦糖色的菠蘿片，酸甜可口。龍眼蜜餞金蠔把肥美鹹鮮的金蠔，用百花蜜香煎封鎖鮮味，最後塗抹龍眼蜜再伴窩巴與炸薑絲，令這道粵菜味道豐富又精緻。

凱悅軒

營業時間：午餐—10:00至14:30，晚餐18:00至22:00

地址︰尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店3樓

查詢：3721 7788

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3. 時令養生中菜｜國金軒 足料養生菜 關東遼參/螺頭花膠湯

國金軒的「國金春熙玉潤養生宴」，包括多道時令中菜，像是XO醬炒脆芽百合星斑球、魚子醬水晶肴肉、海皇西施泡飯等，結合大廚仇健恩師傅的心思和手藝。

春分該疏肝健脾，宜清淡不膩。呷一口沙參海玉竹燉螺頭花膠湯，鮮甜順喉，以養陰的沙參、海玉竹，與當造鮮螺頭及花膠燉湯，潤肺緩春燥。春日生意盎然，當令筍子長嫩芽，爽脆鮮甜。春筍是時令中菜常用食材，黑松露炒春筍龍蝦球集鹹鮮、菌香與清甜，火候得宜，筍鮮不讓蝦鮮。

時值乍暖還寒，遼心滋陰養血屬食療上選。煨關東遼參配搭看重養生，茨實薏米祛濕氣，小黃米健脾養胃，南瓜和胃甘溫；煨遼參香糯滋味，湯汁香甜滋潤。桃子甜點滿載春意，山藥奶凍健脾養胃，清香幼滑甜絲絲。

國金軒 國金春熙玉潤養生宴

日期： 即日至4月30日，逢星期一至五/晚巿，逢星期六及日/午巿和晚巿

價錢：兩位起，每位$1,788；現於Mira eShop預訂即享優惠價每位$1,288和買三送一優惠，並可享免加一服務費及茶介優惠。

地址：中環國際金融中心商場三樓3101

查詢：2393 3933

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4. 新派粵菜｜合和軒 順德地道美食

順德菜屬於粵菜的支系，極具代表性，精髓在於利用新鮮食材，配合最佳烹法及調味，展現順德菜樸實及原汁原味的風格。合和酒店的新派粵菜食府合和軒的全新餐單（即日至5月31日），便以順德菜為主題，讓客人踏上嘗鮮之旅。餐廳行政助理總廚黃錦璣師傅，選用鮮雞、河鮮、肉蟹、牛奶、芋頭及鴨肉等，炮製成多款魚米之鄉的經典佳餚，包括薑酒肉蟹滑雞煲、順德大良炒鮮奶、均安煎魚餅及荔茸香酥鴨等。

薑酒肉蟹滑雞煲的做法，是參照黃師傅早年到訪順德時獲款待的家常順德菜，選用肉質彈牙又肥美的肉蟹，加本地鮮雞、薑片、紅棗和雲耳，以煲煮方法烹煮，最後用雙蒸酒增香，加強蟹肉與雞肉的鮮味。順德大良炒鮮奶除有滑溜的鮮奶和蛋白，還有印尼藍花蟹肉、金華火腿碎與欖仁，鹹鮮美味。

合和軒

營業時間：星期一至五，12:00至15:00，18:00至22:00；星期六、日及公眾假期，11:00至15:00，18:00至22:00

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店20樓

查詢：2620 3288

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5. 現代川菜｜Grand Majestic Sichuan 結合傳統與摩登烹法

川菜以「一菜一格，百菜百味」見稱，風味獨特且層次豐富，有許多聞名天下的著名美食。位於中環的Grand Majestic Sichuan，以現代川菜作招徠，菜式保留傳統精髓，同時融合主廚的烹調手藝，注重多重感官享受。店家最近推出多道全新菜式，如香辣龍蝦、魚羊鮮、藤椒蜆鍋配凍豆腐等，另有杏仁布丁和陳皮蛋糕充滿驚喜的特色甜點。

造型吸睛的香辣龍蝦，精挑肉質飽滿的原隻龍蝦，利用傳統川式辣蟹的做法，混合多種來自四川的調味品與香料快炒，保留原汁原味，辛辣惹味又鮮美。喜歡麻香刺激的話，值得一試藤椒蜆鍋配凍豆腐。選用大大隻又肉厚的鮮蜆，加入豆腐再以新鮮藤椒與青椒醬提升味道層次，吃起來勁度十足，是鮮味的開胃中菜。

Grand Majestic Sichuan

營業時間：星期一至三/12:00至14:30、18:00至21:30；星期四至六/12:00至14:30、18:00至22:30；星期日/12:00至14:30、18:00至21:30

地址：中環遮打道16至20號歷山大廈3樓301號舖

查詢：2151 1299

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6. 摩登中菜｜玥派 新派廚藝炮製經典中菜

剛於旺角開業的中菜館玥派，以加入當代烹飪手藝的中菜作招徠，嚴選各種時令食材炮製經典的手工菜及點心，並注重擺盤和視覺效果，呈現精緻講究的用餐體驗。菜式包含中國各地的傳統風味，用新穎配搭炮製成如葱油脆皮雞、鮮辣剁椒蒸黃花魚、潮州辣醬豆乾、八両薑雞蛋炒飯，以及西班牙火腿蘿蔔糕等特色中菜。

工序繁複費時的葱油脆皮雞，是餐廳招牌菜之一。做法是將鮮雞用拍碎的薑葱醃製一晚，然後原隻炸至外皮金黃酥脆，伴煮至少8小時的綠葱油奉客，加上自製的乾葱菇醬，提升雞肉的味道層次。富川式風味的鮮辣剁椒蒸黃花魚，挑選約1斤重的黃花魚起出魚肉，淋上用二荊條辣椒、本地紅尖椒、蒜蓉與薑蓉炒香的剁椒醬及蒸熟，製成惹味的鮮美中菜。

玥派

營業時間：10:30至22:30

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊3樓35B號舖

查詢：2316 2618

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7. 正宗廣府菜｜滿福樓 暖身冬日粵菜

主打正宗廣府菜的滿福樓，由着重不時不吃的行政總廚孫錦勝師傅設計四季菜譜。孫師傅最近推出全新的冬日餐單，包括多款由肥美海產烹調的菜式，如涼拌鮑魚、脆米富貴蝦及鹽燒方脷。此外嚴選清遠走地雞入饌，炮製成火燄富貴雞與雲耳杞子煮雞酒，熱騰騰的上桌，是入冬後的暖胃佳餚。

烹飪靈感源於避風塘炒蟹的脆米富貴蝦，精挑新鮮活口的瀨尿蝦，起肉沾上炸漿炸至外脆內嫩，加上脆蒜粒及自製脆米炒勻，吃起來分外酥香鮮美。極具視覺效果的火燄富貴雞，把原隻清遠走地雞釀入炒香的肉絲、紅棗、蓮子及木耳等餡料，包裹荷葉後封上一層芋泥澄麵烤焗，上桌時淋酒點火燒出香味，同時滿足多重感官享受。

滿福樓

營業時間：星期一至六/12:00至15:00、18:00至22:00；星期日及公眾假期/11:30至15:00、18:00至22:00

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店3樓

查詢：2802 8888

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8. 鮮美上海菜｜筵．上海姥姥 嚴選時令靚料烹調特色滬菜

上菜海講究選材及調味，剛開業的筵．上海姥姥，便以特色滬菜作招徠。廚師團隊由不同地方搜羅時令食材和合適調味料，如黑松露、陳釀半年鎮江黑醋、龍井茶、10年陳釀太雕酒、優質鹹肉及臘腸等，炮製成焦香原煲鹹肉上海菜飯、琉璃蜜汁脆鱔等招牌上海菜。

葱燒肉末鍋塌豆腐以「塌鍋」這獨特技巧烹調，嫩滑的豆腐沾滿蛋漿，耐心煎至兩面金黃色，再和高湯、京葱和玉葱爆香的五花肉末煮至入味，鹹鮮充滿葱香。濃湯砂鍋小籠雞是用小籠包代替傳統雲吞，其他配料保留傳統滬菜做法，湯底由豬骨、赤肉及金華火腿等慢火燉煮4小時呈乳白色，加上鮮雞同吃，是冬天驅寒之選。

筵．上海姥姥

營業時間：星期一至四、日及公眾假期/11:30至21:30；星期五及六/11:30至22:30

地址：九龍灣德福廣場2期4樓410至412號舖

查詢：2760 9698

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9. 川粵風味新菜單｜嚐 主打融合粵菜 菜式辛香醒胃

「嚐」由專門炮製中國多個地方菜餚的廚師團隊主理，主打融合不同派系的粵式佳餚。這個冬天，餐廳新推的當季中菜，烹法及選材加入許多川菜元素，像是酸菜水煮魚片、川式剁椒蒸魚及藤椒魚皮等。主廚特意精挑剁椒、藤椒、酸菜及紅椒油入饌，令菜式惹味可口。川式剁椒蒸魚將粵菜和川菜的煮食風格合二為一，四川常用的剁椒，鋪滿在原條鮮魚上先蒸後燜，加上薑葱調味層次更豐富。

新餐單備手工菜無骨黑椒豬手，燉豬手保留軟糯富有嚼勁的獨特口感，配合黑椒和自家秘製醬汁提香，辛中帶點微辣，適合下飯或佐酒。不吃辣的話，推介嘗味鹽焗雞。選用皮薄肉厚的鮮雞，用鹽焗方法炮製，令雞皮金黃脆口充滿鹹香，雞肉入口幼嫩多汁，吃時蘸以沙薑醬油，齒頰留香。

嚐

營業時間：11:00至22:00

地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方火區1樓1005至1006號舖

查詢：2433 7711

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文：EH 圖：由餐廳提供