中菜推介2026｜精選5大中菜餐廳 時令新菜單 粵菜/新派中菜/上海菜/川粵菜

中菜向來最受港人歡迎，因各地方中菜各具風味，選擇豐富可迎合不同口味。今日為大家精選5間人氣中菜餐廳的新菜單，包括新派中菜、正宗廣府菜、摩登粵菜、特色滬菜及川粵融合菜，全以優質食材配搭細緻的烹調，盡展大廚的廚藝及地方菜的精髓。

中菜推介2026｜精選5大中菜餐廳 時令新菜單

1. 摩登中菜｜玥派 新派廚藝炮製經典中菜

剛於旺角開業的中菜館玥派，以加入當代烹飪手藝的中菜作招徠，嚴選各種時令食材炮製經典的手工菜及點心，並注重擺盤和視覺效果，呈現精緻講究的用餐體驗。菜式包含中國各地的傳統風味，用新穎配搭炮製成如葱油脆皮雞、鮮辣剁椒蒸黃花魚、潮州辣醬豆乾、八両薑雞蛋炒飯，以及西班牙火腿蘿蔔糕等特色中菜。

工序繁複費時的葱油脆皮雞，是餐廳招牌菜之一。做法是將鮮雞用拍碎的薑葱醃製一晚，然後原隻炸至外皮金黃酥脆，伴煮至少8小時的綠葱油奉客，加上自製的乾葱菇醬，提升雞肉的味道層次。富川式風味的鮮辣剁椒蒸黃花魚，挑選約1斤重的黃花魚起出魚肉，淋上用二荊條辣椒、本地紅尖椒、蒜蓉與薑蓉炒香的剁椒醬及蒸熟，製成惹味的鮮美中菜。

玥派

營業時間：10:30至22:30

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊3樓35B號舖

查詢：2316 2618

網址：按此

2. 正宗廣府菜｜滿福樓 暖身冬日粵菜

主打正宗廣府菜的滿福樓，由着重不時不吃的行政總廚孫錦勝師傅設計四季菜譜。孫師傅最近推出全新的冬日餐單，包括多款由肥美海產烹調的菜式，如涼拌鮑魚、脆米富貴蝦及鹽燒方脷。此外嚴選清遠走地雞入饌，炮製成火燄富貴雞與雲耳杞子煮雞酒，熱騰騰的上桌，是入冬後的暖胃佳餚。

烹飪靈感源於避風塘炒蟹的脆米富貴蝦，精挑新鮮活口的瀨尿蝦，起肉沾上炸漿炸至外脆內嫩，加上脆蒜粒及自製脆米炒勻，吃起來分外酥香鮮美。極具視覺效果的火燄富貴雞，把原隻清遠走地雞釀入炒香的肉絲、紅棗、蓮子及木耳等餡料，包裹荷葉後封上一層芋泥澄麵烤焗，上桌時淋酒點火燒出香味，同時滿足多重感官享受。

滿福樓

營業時間：星期一至六/12:00至15:00、18:00至22:00；星期日及公眾假期/11:30至15:00、18:00至22:00

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店3樓

查詢：2802 8888

網址：按此



3. 新派融合粵菜｜合和軒 中西合璧創作周年新餐單

位於灣仔的新派粵菜食府合和軒，開業周年邀請入行40年的黃錦璣師傅擔任行政助理總廚。周年新餐單，包含黃師傅的拿手粵菜外，還供應多款冬日主題粵菜，客人可藉蝦子百花釀遼參、燒汁鴨肝豚肉卷，以及招牌胡椒大花蝦等菜式，一嘗黃師傅將粵菜新舊融合的煮食手藝。

將西方食材結合中式佳餚的黑松露焗釀蟹蓋，精挑肉質鮮甜彈牙的的印尼藍花蟹肉作菜，加上自家調校的忌廉松露汁，烤焗至表面金黃酥脆，啖啖肉很是鮮美。同樣選用外國食材的野菌和牛面頰肉，把澳洲和牛長時間慢煮，配搭芳香濃郁的野菌醬汁，肉質嫩滑不膩。熱騰騰上桌的招牌胡椒大花蝦，以黑白胡椒醬快炒花蝦，是鑊氣十足的中菜。

合和軒

營業時間：星期一至五/12:00至15:00、18:00至22:00；星期六、日及公眾假期/11:00至15:00、18:00至22:00

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店20樓

查詢：2620 3288

網址：按此

4. 鮮美上海菜｜筵．上海姥姥 嚴選時令靚料烹調特色滬菜

上菜海講究選材及調味，剛開業的筵．上海姥姥，便以特色滬菜作招徠。廚師團隊由不同地方搜羅時令食材和合適調味料，如黑松露、陳釀半年鎮江黑醋、龍井茶、10年陳釀太雕酒、優質鹹肉及臘腸等，炮製成焦香原煲鹹肉上海菜飯、琉璃蜜汁脆鱔等招牌上海菜。

葱燒肉末鍋塌豆腐以「塌鍋」這獨特技巧烹調，嫩滑的豆腐沾滿蛋漿，耐心煎至兩面金黃色，再和高湯、京葱和玉葱爆香的五花肉末煮至入味，鹹鮮充滿葱香。濃湯砂鍋小籠雞是用小籠包代替傳統雲吞，其他配料保留傳統滬菜做法，湯底由豬骨、赤肉及金華火腿等慢火燉煮4小時呈乳白色，加上鮮雞同吃，是冬天驅寒之選。

筵．上海姥姥

營業時間：星期一至四、日及公眾假期/11:30至21:30；星期五及六/11:30至22:30

地址：九龍灣德福廣場2期4樓410至412號舖

查詢：2760 9698

網址：按此

5. 川粵風味新菜單｜嚐 主打融合粵菜 菜式辛香醒胃

「嚐」由專門炮製中國多個地方菜餚的廚師團隊主理，主打融合不同派系的粵式佳餚。這個冬天，餐廳新推的當季中菜，烹法及選材加入許多川菜元素，像是酸菜水煮魚片、川式剁椒蒸魚及藤椒魚皮等。主廚特意精挑剁椒、藤椒、酸菜及紅椒油入饌，令菜式惹味可口。川式剁椒蒸魚將粵菜和川菜的煮食風格合二為一，四川常用的剁椒，鋪滿在原條鮮魚上先蒸後燜，加上薑葱調味層次更豐富。

新餐單備手工菜無骨黑椒豬手，燉豬手保留軟糯富有嚼勁的獨特口感，配合黑椒和自家秘製醬汁提香，辛中帶點微辣，適合下飯或佐酒。不吃辣的話，推介嘗味鹽焗雞。選用皮薄肉厚的鮮雞，用鹽焗方法炮製，令雞皮金黃脆口充滿鹹香，雞肉入口幼嫩多汁，吃時蘸以沙薑醬油，齒頰留香。

嚐

營業時間：11:00至22:00

地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方火區1樓1005至1006號舖

查詢：2433 7711

網址：按此



文：EH 圖：由餐廳提供