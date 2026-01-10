香料宜忌及煮法 8款常用香料藥用價值 1類體質及3類人慎吃 ｜食材知識

經烘乾的植物香料，是歷史悠久的天然調味品，最常見的植物香料，包括八角、草果、桂皮、香葉和肉豆蔻等，除可用作煮食，這些香料還具養生健體的作用，屬於藥食同源。調味料專店的店員今天分享常用香料的特點與用途，另有中醫師講解不同香料的宜忌及藥用價值，讓大家善用每種香料，發揮其最佳食用功效。

點擊圖輯睇8款香料的味道/煮法/宜忌/藥用價值

香料多屬藥食同源 具養生健體作用

專賣東南亞食品及調味料的其星椰子專門店店員阿Ta說，常見的香料主要取自植物的種子、果實、枝葉、樹皮、花蕾或根莖，利用乾燥工序令水分流失，除可延長保鮮期，亦可令香氣與味道更濃郁。

由於每種香料的風味各異，具不同程度的辛辣、芳香、清爽、甘甜或苦澀，配搭得宜的話，能為各式料理增香提鮮、調味去膩及除腥辟異味，比起只用鹽、糖、醬油和新鮮香草的效果更明顯。

如八角和桂皮主要用來添加香氣，草果與丁香能去腥羶味、辟除異味。至於石栗、沙楠葉、肉豆蔻及香葉，適合用作調味。許多南洋菜會同時使用多種香料烹調，令食物味道層次更豐富。揀選方法簡單，外形完整沒腐爛、質感乾爽及無有異味。



8款常用香料各具藥用價值

1. 石栗 油脂豐腴

特點：屬常綠喬木的種子，外形像顆栗子，堅硬如石。

產地：馬來西亞

味道：加熱後有堅果香味。

吃法：炒或烤熟後用來做咖喱醬及參巴醬。

性味：性平，味甘微苦。

宜：潤腸通便，適合腸燥便秘者。

忌：便溏、脾虛泄瀉者慎用。

藥用價值：含豐富油脂，可潤燥滑腸。

價錢：$6/20克

2. 沙楠葉 便秘忌用

特點：東南亞常見和常用的香料，是南洋膳食不可或缺的調味品。

產地：印尼

味道：富草本及木香。

吃法：泡茶，與香茅、班蘭葉及黃薑煲飯或煮咖喱。

性味：性平，味苦澀。

宜：適用於輕度熱證，如咽喉腫痛、口舌生瘡患者。

忌：脾胃虛寒者慎用、便秘者忌用。

藥用價值：清熱祛濕，輔助消炎，緩解輕度腸道與口腔炎症。

價錢：$5/4克

3. 草果 去膩解油

特點：呈橢圓形，表皮堅硬，內有多顆小粒種子，被稱為香料「五香」之一。

產地：越南

味道：辛香微澀，氣味濃烈。

吃法：燉煮高脂類肉品，如燜五花腩、熬滷水汁及火鍋湯底。

性味：性溫，味辛。

宜：寒濕內阻、嘔吐泄瀉人士可適量食用。

忌：陰虛血燥、內熱盛者忌用。

藥用價值：幫助消化、去除油膩。

價錢：$6/18克

4. 八角 甘甜清香

特點：棕紅色的星形果實，共有8個尖角，又名八角茴香或大茴香。

產地：越南

味道：甜美回甘，氣味芳香。

吃法：製滷汁、燜肉、煮湯、浸酒及煮茶。

性味：性溫，味辛甘。

宜：適合寒疝腹痛、脘腹冷痛患者。

忌：陰虛火旺、熱證者慎用。

藥用價值：少量能散寒止痛、理氣和胃、促進食欲。

價錢：$10/20克

5. 桂皮 增香暖胃

特點：經烘乾的樹皮，被譽為百藥之長，是歷史悠久的香料及藥材。

產地：斯里蘭卡

味道：辛香芬芳，甜中帶甘。

吃法：燉肉、煮酒、調製五香粉及烘焙。

性味：性大熱，味辛甘。

宜：適合腎陽不足、寒痹痛經人士。

忌：陰虛火旺、血熱出血者及孕婦慎用。

藥用價值：增香暖胃，促進血液循環。

價錢：$5/18克

6. 肉豆蔻 清涼辛辣

特點：原產於印尼一種常綠喬木的種子，含肉豆蔻醚，大量食用會令人出現幻覺。

產地：印尼

味道：香氣濃郁，有辛辣、甘澀及清涼多種層次。

吃法：燜肉、烘焙及製作醬料。

性味：性溫，味辛微苦。

宜：舒緩脾胃虛寒、脘腹脹痛不適。

忌：濕熱瀉痢、胃熱者忌用。

藥用價值：能暖脾胃、有助消化。

價錢：$7/18克

7. 丁香 醇厚芬芳

特點：是丁香樹的花蕾，在古時屬珍稀香料。

產地：馬來西亞

味道：醇厚芳香，甘甜帶辛辣。

吃法：滷汁、燉肉、煮咖喱、熬湯。

性味：性溫，味辛。

宜：緩解胃寒嘔吐徵狀。

忌：熱證、陰虛內熱人士不宜食用。

藥用價值：健胃止痛，可緩解腹部冷痛。

價錢：$8/克

8. 香葉 促進食欲

特點：又名月桂葉，是小喬木月桂的樹葉。

產地：中國

味道：清新芳香的氣味持久不散，並帶少許辛辣微澀。

吃法：與黑胡椒及孜然燜羊肉，製作醃料、烤肉、燒雞及滷汁。

性味：性溫，味苦辛。

宜：適合風濕痹痛人士。

忌：孕婦慎用，氣虛陰傷者不宜多食。

藥用價值：促進食欲，外用可緩解關節痛。

價錢：$5/克

八角是中式滷水汁必備香料。

中醫師講解香料宜忌 陰虛實熱體質及3類人慎用

註冊中醫陳玉瑜中醫博士表示，香料是藥食同源的食材，使用時須留意以下幾點：

香料除可視乎其味道入饌，香料還有調理身體、養生和改善體質等的食用功效。

常見香料如香葉、丁香、肉豆蔻、草果及八角都屬溫燥之性，適合寒證、濕證者食用，但陰虛、實熱體質者應慎用。

若香料作藥用，要先諮詢中醫師辨證使用適當分量。

用香料烹飪或調醬時，宜少量使用，過量可能刺激腸胃或耗傷陰液。

孕婦、兒童及慢性病患者須特別留意每種香料的禁忌。

其星椰子專門店

營業時間：10:00至22:00

地址：灣仔軒尼詩道163號

查詢：2474 8885

網址：按此

文：EH 圖：星島日報、網上圖片

