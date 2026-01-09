Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價

飲食
近年來，內地餐飲品牌積極拓展香港市場，為本地食客帶來更多元化的選擇。最近，有網民在社交平台分享，於內地攻港的連鎖麵店「遇見小麵」以$22的親民價格，享用了一頓豐富的早餐，並大讚「可以在香港吃到深圳價格的早餐」。

內地攻港麵店「遇見小麵」$22早餐！食齊粥+蒸包+油炸鬼

網民大讚：吃到深圳價早餐

該網民在社交平台小紅書上發帖，指在「遇見小麵」的北角健威坊分店，以$22購入一份早餐套餐。從圖中可見，套餐內容非常豐富，包括一碗皮蛋瘦肉粥、一個爆汁肉包、一份油炸鬼及一杯熱奶茶，份量與香港一般茶餐廳的早餐相若，但價錢卻遠低於坊間茶餐廳的價錢，而店內其他早餐的價格大部分也在$30內，令她非常滿意。

帖文一出，隨即引起網民廣泛關注及討論。不少網民對「遇見小麵」香港店的定價表示讚賞，紛紛留言「真便宜」。有曾光顧的網民更表示餐點的份量十足，「價格又平量給的也足，全店都是$20至$30，超高性價比」。網民普遍認為，在物價高昂的香港，能夠以如此實惠的價錢享用一頓豐富早餐，實在是難能可貴。

 

資料來源：小紅書

 

同場加映：內地過江龍減價救亡？麵店推平價下午茶餐 $35半隻雞+酸辣粉+飲品

