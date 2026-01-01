Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地過江龍減價救亡？麵店推平價下午茶餐 $35半隻雞+酸辣粉+飲品

飲食
更新時間：18:09 2026-01-01 HKT
發佈時間：18:09 2026-01-01 HKT

內地知名連鎖麵店「遇見小麵」自2024年起正式進軍香港，憑藉正宗的川式風味和多元化的麵食選擇，深受食客歡迎，更在一年多內迅速擴展至16間分店，在荃灣、旺角、九龍灣、黃埔等地插旗。近日，「遇見小麵」更推出極具吸引力的下午茶優惠，最平$35便可以品嚐包含半隻脆皮雞、麵食及飲品的套餐，絕對是下午茶時段的醫肚首選！

內地過江龍「遇見小麵」平價茶餐 $35半隻雞+酸辣粉+飲品

內地過江龍「遇見小麵」平價茶餐 $35半隻雞+酸辣粉+飲品
內地過江龍「遇見小麵」平價茶餐 $35半隻雞+酸辣粉+飲品
內地過江龍「遇見小麵」平價茶餐 $35半隻雞+酸辣粉+飲品
內地過江龍「遇見小麵」平價茶餐 $35半隻雞+酸辣粉+飲品

全新下午茶優惠！$35自選主食配脆皮雞 

遇見小麵「秘製脆皮半隻雞」套餐於下午茶時段供應，只需$35起，即可享受到外皮金黃香脆、肉質鮮嫩多汁的半隻炸子雞，配搭一款自選招牌粉麵及飲品，份量十足，性價比極高。

食客可以根據個人喜好，選擇配搭不同主食，例如濃郁開胃的陽光番茄湯、香氣撲鼻的蔥油拌麵、酸爽彈牙的「金碗酸辣粉」等，配上香口的脆皮雞，帶來雙重的味覺享受。

如果想選擇較輕盈的份量，遇見小麵亦提供多款「超值三件套」選擇，價錢由$28起，同樣包含主食、小食和飲品。主食選項與脆皮雞套餐大同小異，而小食則配以香脆的雞排或惹味的蜂蜜芥末雞排，為下午茶增添一份香口的點綴。套餐飲品亦有多款免費選擇，包括檸檬茶、橙汁、八寶茶和蜂蜜柚子茶等。

 

資料來源：Cindy＠小紅書

 

同場加映：連鎖快餐店新年大派優惠券！一招即減$10 全日早午茶晚市都用得

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
5小時前
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
4小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
即時國際
52分鐘前
天文台｜冷鋒今殺到 1.2最低氣溫12℃ 一日之間跌10℃ 料入冬以來最凍
天文台發寒冷天氣警告 冷鋒今晚殺到明早最低氣溫12℃ 料成入冬以來最凍
社會
6小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
7小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
即時國際
13小時前