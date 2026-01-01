內地過江龍減價救亡？麵店推平價下午茶餐 $35半隻雞+酸辣粉+飲品

內地知名連鎖麵店「遇見小麵」自2024年起正式進軍香港，憑藉正宗的川式風味和多元化的麵食選擇，深受食客歡迎，更在一年多內迅速擴展至16間分店，在荃灣、旺角、九龍灣、黃埔等地插旗。近日，「遇見小麵」更推出極具吸引力的下午茶優惠，最平$35便可以品嚐包含半隻脆皮雞、麵食及飲品的套餐，絕對是下午茶時段的醫肚首選！

全新下午茶優惠！$35自選主食配脆皮雞

遇見小麵「秘製脆皮半隻雞」套餐於下午茶時段供應，只需$35起，即可享受到外皮金黃香脆、肉質鮮嫩多汁的半隻炸子雞，配搭一款自選招牌粉麵及飲品，份量十足，性價比極高。

食客可以根據個人喜好，選擇配搭不同主食，例如濃郁開胃的陽光番茄湯、香氣撲鼻的蔥油拌麵、酸爽彈牙的「金碗酸辣粉」等，配上香口的脆皮雞，帶來雙重的味覺享受。

如果想選擇較輕盈的份量，遇見小麵亦提供多款「超值三件套」選擇，價錢由$28起，同樣包含主食、小食和飲品。主食選項與脆皮雞套餐大同小異，而小食則配以香脆的雞排或惹味的蜂蜜芥末雞排，為下午茶增添一份香口的點綴。套餐飲品亦有多款免費選擇，包括檸檬茶、橙汁、八寶茶和蜂蜜柚子茶等。

資料來源：Cindy＠小紅書