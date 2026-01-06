友誠食品超市再開分店！進駐土瓜灣 續賣平價貨搶客 花生油/午餐肉/烏龍茶$6起

香港百物騰貴，近年不少平價雜貨、食品店乘時而起。素來以售賣平價零食、飲品及日用品而聞名的本地品牌友誠食品超市，被不少市民譽為「窮人天堂」。繼於長沙灣、荃灣、黃大仙等區插旗後後，友誠食品超市版圖繼續擴張，於昨日（1月5日）在土瓜灣譚公道開設第七間分店，開業當日已吸引大批街坊到場搶購。

友誠食品超市由長沙灣起家，憑藉相宜的價格，成功成為許多市民日常採購的熱門地點，並在市場上佔一席位，店內貨品種類繁多，從油鹽醬醋到零食汽水，再到家居清潔用品，一應俱全，而且價格往往比大型連鎖零售店更具競爭力。

事隔半年，友誠食品超市再度擴充，新店選址土瓜灣譚公道38號地下。與其他分店一樣，主要售賣各款食品及日用品，門外更高掛印有「可能係土瓜灣最平嘅超市」的橫額作招徠。從官方社交專頁上的照片可見，開幕當日人頭湧湧，吸引大批街坊鄰里前來光顧，場面十分熱鬧。

花生油/午餐肉/烏龍茶$6起

為慶祝新店開張，友誠土瓜灣分店亦推出了一系列精選優惠貨品，回饋街坊支持。例如，刀嘜純正花生油的售價為$75三支，御茶園冷山茶王、蜂蜜綠茶為$10三支，好益佳豆豉鯪魚罐頭及午餐肉僅售$10一罐，維他奶$15六包，其他貨品如滴露多功能清潔噴劑及津路烏龍茶等亦有折扣，低至$6即可購入。

網民：有好多屋邨等緊

友誠土瓜灣開幕引發網上熱議，不少網民對新店給予正面評價，大讚貨品「好抵買」，並稱讚「收銀同職員好友善」、「員工好有禮貌及好幫忙」。有居於附近的網民表示「馬頭圍邨附近真係冇乜超市，真心多謝友誠唔使行咁遠買嘢」。亦顧客則提出改善建議，希望能「在門口兩側加設扶手」及「增設兩三部小形購物車」，為老人家提供更好的購物體驗。此外，許多其他地區的市民也紛紛留言許願，希望友誠能到東涌、屯門及觀塘等地區開設分店，「有好多屋邨等緊」、「街坊都好需要你」。

友誠食品超市（土瓜灣店）

資料來源：友誠食品平價超市、肥goodmorningKC9