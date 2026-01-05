太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客

廣東燒味早已深深植根於本地飲食文化，無論是繁忙上班族的快捷午餐，還是家庭聚會的豐富菜餚，總少不了它的身影。近日，有網民就在社交平台分享於太子老字號「齒留香」品嚐乳豬飯，高水準的品質和性價比令他感到相當驚喜，更引發網民的熱烈討論。

太子老字號「齒留香」$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩

日前，有網民於Facebook群組「香港茶記關注組」發帖，分享其在太子界限街的「齒留香」享用晚餐的經歷。 事主表示，當晚因附近其他餐廳的晚餐不合心意，最終選擇了「齒留香」的乳豬飯。一客乳豬飯跟配例湯$60，額外以$8加配一隻鹹蛋，他形容乳豬皮脆肉嫩，「冇下欄位，不過肉就少D，唔係個個人鍾意」。

該分享帖文一出，隨即引來大量網民留言，反應相當熱烈。不少食客都對乳豬的賣相讚不絕口，紛紛留言「一流，脆皮乳豬」、「皮好薄、正」、「睇落脆豬好食過5星個啲」，更認為性價比甚高，「乳豬好靚，唔錯的晚餐」、「乳豬要帶骨先正的」。

開業超過30年 發哥/夏韶聲也幫襯

齒留香是油尖旺區著名的燒味老店，開業超過30年，主打白切雞、燒肉、燒鵝等廣東燒味。當中，齒留香叉燒一向甚有盛名，不少食客品嚐過後都會稱讚質感軟腍，肉汁豐厚，水準備受肯定。據悉，著名歌手夏韶聲及影帝周潤發也是該店的座上客。

齒留香

地址：太子界限街26號地舖

電話：2623 7879

營業時間：星期一至日 10am-10pm

資料來源：香港茶記關注組

