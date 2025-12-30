灣仔人氣燒味店轉戰荃灣！曾大呻似「幫業主打工」 新界租金平一半 1原因網民唔睇好......

近年香港飲食業經營環境充滿挑戰，不少食肆慨嘆生意難做。早前灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」因租金壓力結束其中一間分店，並拍片大呻「似幫業主打工」，引起大眾關注。事隔數月，老闆阿成突然宣布，已在荃灣覓得新舖，並簽下5年長約。這一轉戰新區的決定，再次成為網民熱議的焦點。

天龍燒鵝灣仔縮舖 轉戰荃灣開新店

「天龍燒鵝」主廚兼老闆阿成是前米芝蓮二星中菜館燒臘部總管，在小紅書甚有人氣。早前因灣仔昌業大廈分店結業，曾親自拍攝影片剖白原因，直指本港營商環境困難，一句「係香港做生意好難」道盡辛酸。他當時透露，月租十多萬的壓力令他感到「變相幫業主打工」，加上兩間分店位置過近導致客源分薄，最終決定縮減規模。

正當食客以為這間米芝蓮級數的燒味以後只剩一間時，老闆阿成近日在社交平台發布影片，宣布已覓得荃灣新舖。他解釋選擇荃灣的原因，主要是租金考量，「現在我們選的那間舖，就便宜過這裡（灣仔店）差不多50%，但是地方就大一點點啦。」

為了穩定經營，他更與業主簽訂了長達五年的合約，「這次阿成就簽了五年合約，就不用怕加租啦。後面如果要加我租，都起碼頂得住。」阿成補充，選址新界區亦是為了方便居住在九龍及新界的粉絲，並承諾：「等阿成開了店試營業後，服務品質全部順利了，再通知大家。」

食客反應兩極 「價錢都幾貴」

新店開業的消息一出，立即吸引了不少食客的目光。有網民在新店試業期間已率先光顧，並在網上分享食評，表示「質素同灣仔差唔多，乳豬依然好有水準，叉燒燒鵝就中上」，更指看到「老闆成哥親自上陣」，顯示老闆對新店的重視。

網上討論區對此反應熱烈，意見紛陳。不少網民表示期待，「過幾日試下先」、「正呀！」，認為這是店家「搵到食想發大做」的表現，更高呼食物照片吸引，「這些燒豬皮頂呱呱」。然而，亦有居住在市區的網民大嘆新店位置「太遠想試都唔係咁易」、「都係唔就腳」。此外，價格亦是討論焦點之一。荃灣店一份乳豬雙拼飯賣$85，乳豬拼燒鵝則賣$95。有留言指「價錢都幾貴」、「同一條街另外兩間燒味會平些少」，不過也有食客認為，雖然外賣價格與灣仔相若，但「質素係值的」。

天龍燒鵝（荃灣分店）

地址：荃灣大壩街71號地舖

天龍燒鵝（灣仔店）

地址：灣仔軒尼詩道68-76號新禧大樓地下D號舖





圖片及資料來源：、香港燒味關注組、荃民為食 +消費





