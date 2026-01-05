旺角牛大帥火鍋放題買一送一！$149/位 任食任飲120分鐘 8大部位手切潮汕牛＋歎三文魚刺身+鵝肝

以「新鮮不隔夜」作招徠的「牛大帥」終於在香港開設首間分店，選址旺角T.O.P商場，為一眾牛饕帶來每日從牧場新鮮直送的優質牛肉火鍋體驗。為慶祝新張，店家現正與KKday聯手推出限時快閃優惠，原價每位$338的潮汕手切牛放題，現在買一送一，折後人均只需$149起，即可在120分鐘內無限品嚐多款刁鑽牛肉部位，性價比極高！

「牛大帥」堅持為食客提供最新鮮的食材。是次的放題套餐，折後只需$149／位起，任食焦點落在8款每日新鮮手切的潮汕牛肉上，讓顧客品嚐牛肉最原始的鮮味。當中包括肉質份外軟嫩的「嫩牛肉」、油花細膩且肉味香濃的「匙仁」、口感豐富帶嚼勁的「雙層肉」，以及爽滑甜美的「匙柄」。此外，還有肉味濃郁的「吊龍」、爽脆甘香的「牛胸油」、口感彈牙的「牛舌」及軟腍入味的「牛𦟌」。想追求更極致享受的食客，更可以每位加$30，升級至任食「五花趾」及「極品雪花」，一次過盡享10款頂級牛肉盛宴。

一人一鍋＋任飲啤酒汽水

湯底方面，設有五款匠心熬製的鍋底供客人選擇，以一人一鍋形式呈上，衛生又貼心。場內更設有自助吧，無限量供應多款香脆炸物、開胃小食、新鮮火鍋配料、任飲啤酒汽水，以及消暑解膩的雪糕，確保每位食客都能捧腹而回。

豐盛刺身頭盤及任食自助吧

除了頂級牛肉，放題套餐的內容同樣豐富。每位入座的客人都會先獲贈一份誠意十足的「刺身頭盤定食」，包含鮮甜的三文魚、入口即溶的金磚鵝肝，以及爽口的北寄貝，為味蕾作好準備。

牛大帥火鍋放題優惠

預訂期限： 2026年1月5日 18:00 至 2026年1月11日 23:59

用餐日期： 2026年1月6日 至 2026年2月15日

分店地址： 旺角彌敦道700號 T.O.P This is Our Place 地庫R1號舖

備註： 需另收每位 HK$18 醬料費及按套餐原價計算的10%服務費，費用將於用餐當日在餐廳現場支付。

