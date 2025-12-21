手切牛肉｜8大火鍋肥牛肉檔推介 新財肉食/兆記/三昌/新興文記 集齊騸牯/潮汕牛刁鑽部位

手切牛肉｜火鍋肥牛｜新鮮牛肉檔｜天氣轉涼，火鍋癮起？是時候安坐家中打邊爐品嚐新鮮手切騸牯牛！火鍋的靈魂在於食材的品質，當中鮮嫩的肥牛更是不可或缺的主角。只要選購到新鮮優質的牛肉，簡單在滾湯中汆燙，無需複雜的醬料或濃郁湯底，便能品嚐到其最原始的鮮甜滋味。以下整理了全港8間備受好評的牛肉店，除了傳統街市的牛肉檔口，亦有可提供直送服務的牛肉供應商，輕輕鬆鬆即可選購心水靚牛！(2025年12月更新)

手切牛肉2025｜ 8大人氣肉檔推介 入手騸牯/潮汕新鮮火鍋牛肉刁鑽部位

點擊睇全港8大手切牛肉檔：

屯門超人氣牛肉檔｜1. 新財肉食 老闆「牛皇莫」全港最大新鮮騸牯牛買手

人稱「牛皇莫」的新財肉食老闆——莫景雄入行超過四十年，是全香港最大的鮮牛肉批發商。騸牯牛在香港特別矜貴，全港每日只有10至15隻，作為全港最大肥牛買手，牛皇莫每日花費十萬元在上水屠房買牛，幾乎獨霸香港一半的騸牯牛，早期香港火鍋店懂得用騸牯牛，都是全靠其一手引入力推。

新財肉食的極之搶手，每逢打邊爐旺季，一到中午已經沽清，封門柳肉味香濃、牛頸脊鮮甜嫩滑、牛腩心清甜鬆化、牛頸心肉味濃厚、池板爽甜鮮味、金錢𦟌爽口彈牙，限量的牛白肉及挽手，前者入口即融，後者充滿油香。罕有部位需提早1 - 2日預訂，最少半斤才預留。

新財肉食有限公司（蝴蝶村總店）

地址：屯門湖翠路1號蝴蝶廣場M120

訂購電話：2610 2092

火鍋肥牛專門店｜2. 楓牛肉 門面乾淨 騸牯／山東牛肉來貨新鮮

名師出高徒，師承「牛王莫」莫景雄，前身為「禮楓記」的楓牛肉早已打響名堂，主打騸牯牛肉，即是已閹割、脂肪多、肥美重油花、供應量極少的山東牛，肉質比未經閹割的生牯嫩滑。

楓牛肉的牛肉來貨新鮮，刀工細緻，可挑選的部位應有盡有，腩心肉味濃軟腍易入口、牛頸脊肉質鬆化味濃、頸心肉味甜帶筋、腩頭肉質煙韌肥美肉味濃，口感豐富惹味、挽手腍滑油香重、牛白肉油白爽口。 店鋪是新式門面，乾淨企理，不設最低消費，幾多錢都切，少至十元八塊都可以。手切牛價錢約為 $280-480／斤，視乎部位而定。除了門市選購，店舖亦提供黃大仙及九龍區送貨服務。

楓牛肉

地址：元朗大橋街市地下M001

訂購電話：5202 3237（WhatsApp）

九龍城人龍牛肉檔｜3. 新興文記牛肉 牛頸脊油香十足

新興文記牛肉位於九龍城，是本地知名手切牛肉人龍店，每逢天氣轉涼，適合打邊爐的季節，就要排上數十分鐘方能買到。新興之所以大受歡迎，是因為牛肉質素高，店主服務好，而且價錢平，非常抵食。最受歡迎的肥牛即牛頸脊，雪花紋理均勻，肉質嫩滑，肉味香濃。

新興文記牛肉

地址：九龍城衙前塱道80號

訂購電話：2718 1778

九龍城街市火鍋肥牛｜4. 李輝記牛欄 網傳發哥/蔡瀾都幫襯

同為九龍城牛肉名店的李輝記牛欄，人龍絡繹不絕，週末排半小時以上基本，傳聞發哥及蔡瀾都是熟客。除了最普遍最容易買到的牛頸脊肥牛，亦有提供不少刁鑽部位，挽手甘香味濃，軟滑多汁；頸尾油花略重，比起一般牛頸脊重脂肪；池板脂肪與肌肉的比例平均，略韌但牛味香濃。

李輝記牛欄

地址：九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈2樓M14舖

訂購電話：2382 2973

荃灣街市牛肉檔｜5. 三昌牛肉 騸牯牛每日供應有限 金錢𦟌/封門柳/牛柳

深受荃灣街坊歡迎的三昌牛肉，一家四代都是經營牛肉檔，門前經常大排長龍打蛇餅。小店每日約購入三隻騸牯牛，供應有限，所以熟客都會提早預訂。肥牛新鮮，牛肉部位亦豐富。金錢𦟌爽口、封門柳味濃有咬口、牛柳邊油份重入口軟腍。相比前幾間手切牛肉檔，三昌牛肉是傳統街市檔，不設網上落單，也沒有提供送貨服務，想試就必須親身走一趟。

三昌牛肉

地址：荃灣楊屋道街市1樓

訂購電話：2499 1201

荃灣街市牛肉檔｜6. 兆記肥牛 60年人氣老字號供應肥吊龍/五花趾

兆記肥牛位置就在三昌牛肉旁，每逢大時大節，兩檔旁的人龍都會擠得水洩不通。兆記肥牛經營60年，是老字號牛肉檔，專營零售和批發牛肉。店舖每日均會在上水屠房購入2隻新鮮煽牯黃牛，除了打邊爐必備的牛頸脊外，還有肥頸咀、肥池板、肥腩包、肥吊龍、三花趾、五花趾等限定刁鑽部位供應。識食之人可以一試極品腩心，帶有濃厚油香入口即溶，可遇不可求。

地址：荃灣楊屋道街市1樓M133

訂購電話：9685 2338（WhatsApp）

火鍋牛肉／潮汕牛肉推介｜7. 潮童・生記滷味 主潮汕手切牛肉

網店潮童賣的是潮汕手切牛肉，以柔軟肉質及獨特口感而聞名。潮童與潮汕的牛肉供應商相熟，對牛肉品質要求嚴格，從牛齡到牛的健康狀況均有要求，每星期只限量收購高質貨源。牛頸脊滿佈雪白油花，肥嫩彈牙，$168／250G；吊龍肉汁鮮甜飽滿，$148／250G，除以上部位，亦有五花趾、牛胸爽、牛柏葉、牛舌等可供選擇。

潮童。生記滷水

西環街市手切牛專門店｜8. 牛公子手切牛肉專門店 現場分割打包 集齊牛肉刁鑽部位

位於石塘咀街市內的牛公子手切牛肉專門店每日嚴格挑選上乘騸牯黃牛，由經驗豐富的師傅現場分割，將牛肉切成薄片，再進行打包和保鮮。牛公子有齊多種牛肉刁鑽部位，不論是牛頸脊、肉眼邊、吊龍、封門柳等部位都口感鮮美，在打邊爐時吃更是鮮嫩多汁。店內牛肉約每天中午時段便會售罄，如果想要一鮮嫩騸牯牛肉的朋友，就謹記提早預約。

牛公子手切牛肉專門店