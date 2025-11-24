連鎖火鍋店員牛肉/豬肉不分？食客被誤導進食「破戒」 經理1處理方式被批卸責：服務差過茶餐廳

香港飲食業的服務態度一直為人詬病，近日有網民在社交平台發文，指最近前往位於尖沙咀的連鎖火鍋餐廳用膳，惟當值店員在上菜時誤將牛肉講成豬肉，導致因宗教原因而不吃牛肉的事主因誤食而意外「破戒」。事後經理的處理態度更被狠批是推卸責任的表現，讓事主怒轟：「唔明點解一間都算高級嘅餐廳服務可以差過茶餐廳！」即看下文了解詳情。

連鎖火鍋店員牛肉/豬肉不分？食客宗教原因不吃牛 遭誤導進食致「破戒」

近日，有網民在Threads發文，直言是「第一次受到啲咁unreasonable（不合理）嘅服務」。事主日前與友人前往位於尖沙咀的連鎖火鍋店用餐，點選了牛肉、豬肉及魚片、海鮮等菜式。豈料上菜的店員竟混淆了牛肉及豬肉，「上菜嘅時候話碟牛肉係豬肉，上豬肉嘅時候又話係牛肉」，導致因宗教原因不能食牛肉的事主誤食了一片牛肉。

經理1處理方式被批卸責：服務差過茶餐廳

事主隨即向經理反映事件，「其實我已經唔係好想食，亦都無特登話要投訴、免單、退錢，只係陳述返」，惟到場經理卻回應指「其實如果一個人唔食得牛肉，應該嗌鴛鴦鍋」，並表示可免費贈送一杯飲品作為補償。事主頓時感到錯愕，並批評經理推卸責任，「你自己員工講錯嘢上錯菜係我唔嗌鴛鴦鍋問題？」更直斥經理態度敷衍，「杯嘢飲先四十蚊 ，你以為我俾唔起錢所以作個故仔嚟呃你杯嘢定係點？」

此外，事主點選的魚片及海鮮，在落單後一直未有上桌，等待整整一小時後主動追問，店員才告知已經售罄，又批評當日店員的服務態度，形容用餐期間多次按服務鈴都無人理會，「企起身嗌『唔該』，啲職員都係掂行掂過，扮睇唔到。」事後事主在社交媒體怒轟店家，「唔明點解一間都算高級嘅餐廳服務可以差過茶餐廳，大家睇路吧。」

網民：呢間服務真係好差

帖文引起網民熱議，大部分網民均認為屬餐廳問題，「重點係個職員講錯，問題喺個職員身上，係間公司嘅問題」、「我都分唔到牛同豬，我屋企人又係宗教唔食牛，所以好明你。講真，如果分到就唔使問職員啦，本身件事係好簡單道歉就解決，係個經理唔識做」、「唔通叫咗鴛鴦鍋，唔通碟『假豬真牛』就會變返做真豬咩」、「分唔分到牛同豬同個侍應講錯係兩回事嚟㗎喎，我就算分到牛同豬，咁事實你係講錯呀嘛，道個歉都要掛？」

與此同時，有網民認為事主應懂得自行分辨牛肉與豬肉，「其實生牛同豬你唔食開嘅應該自己都分到，無理由人地講乜都信晒，自己都有少少責任」、「你咁大個人你唔識分牛同豬？個樣差別咁大你都好有問題。」對此，事主其後上載當日肉片照片讓網民投票，截至目前有720票。結果逾8成網民誤判肉片為牛肉，事主無奈回應：「你地自己都唔識分仲要係度blame victim。」

